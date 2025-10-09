Posnet, kako posiljuje negibno Gisèle, nato pa se je pritožil. Sodišče mu je podaljšalo kazen ...

Pritožbeno sodišče v Nimesu na jugu Francije je danes moškemu, edinemu od 51, ki se je pritožil na decembrsko obsodbo, izreklo desetletno zaporno kazen zaradi posilstva zdaj 72-letne Gisele Pelicot. Za 44-letnega nekdanjega gradbenega delavca Husamettina Dogana je to povišanje prvotne devetletne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spomnimo,Francozinja, ki jo je njen mož več kot desetletje omamljal in dovolil, da so jo zlorabljali na desetine moških, se je pojavila na sodišču v Nîmesu na pritožbenem sojenju enemu od moških, obsojenih za njeno posilstvo. Kot poročajo The New York Times, Le Monde in The Guardian, Husamettin Dogan (44) zanika, da bi Pelicot posilil, čeprav je bil za kaznivo dejanje že obsojen. Pelicotin mož Dominique je že prej priznal, da jo je omamljal in organiziral posilstva. Zaradi teh dejanj je bilo obsojenih 51 moških, med njimi tudi Dogan.

Le Monde poroča, da je Dogan, ki je bil prvotno obsojen na devet let zapora, na sodišču izjavil, da ga je Dominique »ujel v past«. »Hotel sem prenehati,« je dejal. »Nekega trenutka sem postal sumničav, a sem nadaljeval, ker me je pomiril. On je manipulator, ne jaz. On me je zvabil tja.« Dan prej je Dominique zanikal, da bi kogarkoli prisilil v posilstvo. »Nikogar nisem prisilil,« je dejal in dodal, da je Dogan vedel, da bo njegova žena 'spala'.

Gisèle Pelicot je na sodišču soočila enega od moških, obsojenih za njeno posilstvo.

Njen mož je priznal, da jo je omamljal in omogočal posilstva več desetim moškim.

51 moških je bilo obsojenih, Dogan pa zdaj v pritožbenem postopku zanika kaznivo dejanje.

Pelicot je na sodišču jasno povedala: »Nikoli nisem dala soglasja.«

Posilstvo brez kondoma

The Guardian poroča, da Dogan še naprej zanika posilstvo in videoposnetke zločina označuje za 'spolne prizore'. V sodni dvorani mu je Pelicot odločno odgovorila: »To ni spolni prizor, to je posilstvo. In brez kondoma!« Na neki točki se je obrnila neposredno proti Doganu in mu dejala: »Nisi razumel. Kdaj boš priznal, da si me posilil? Posiliti nezavestno žensko je zločin. Kdaj sem ti dala soglasje? Nikoli.«

Policija je posilstva odkrila leta 2020, ko je zasegla Dominiquejeve telefone, kamere in druge elektronske naprave po tem, ko so ga obtožili, da je v supermarketih snemal pod krila žensk. Preiskovalci so našli 20.000 videoposnetkov in fotografij, ki dokumentirajo posilstva od leta 2011 naprej, poroča People.