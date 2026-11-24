Britanski časnik The Mail on Sunday poroča o novih pretresljivih razkritjih v primeru izginotja Madeleine McCann. Preiskovalci naj bi pridobili podrobno pričevanje o tem, kako je glavni osumljenec v primeru izginotja britanske deklice priznal, da je ugrabil in umoril »majhno svetlolaso deklico«.

Obsojeni posiljevalec Christian Brueckner (49) doslej še ni bil obtožen v povezavi z izginotjem triletne Madeleine, ki je leta 2007 izginila iz apartmaja v portugalski pokrajini Algarve. Vpletenost v njeno izginotje zanika.

Pričevanje je nemškemu zveznemu kriminalističnemu uradu (BKA) oktobra 2024 posredoval 52-letni Laurentiu Codin, ki trdi, da se mu je Brueckner zaupal leta 2019 v zaporu v bližini Hannovra. To naj bi se zgodilo leto dni preden ga je policija označila za glavnega osumljenca v primeru izginotja Madeleine.

Codin, nekdanji vlomilec, ki danes dela kot dostavljavec, je povedal, da mu je Brueckner opisal, kako je v portugalskem letovišču Praia da Luz vlomil v turistični nastanitveni objekt, kjer je iskal denar in nakit. Tam naj bi našel spečo deklico, jo ugrabil, odpeljal z avtodomom in spolno zlorabil. Ko je zagledal modre luči, naj bi ga zajela panika, nato pa naj bi deklico ubil.

Kate in Gerry McCann tudi po skoraj dveh desetletjih ne odnehata z iskanjem svoje hčerke Madeleine. FOTO: Arhiv

Sprva je mislil, da se le baha

Sedem mesecev po zaslišanju Codina so nemški preiskovalci in portugalski policisti pridobili dovoljenja za preiskavo z grmičevjem poraslega območja v okolici Lagosa. Tridnevna iskalna akcija, ki je potekala približno šest kilometrov od letovišča Ocean Club, kjer je počitnikovala družina McCann, in v bližini barake, v kateri je živel Brueckner, ni prinesla pomembnejših odkritij.

»Brueckner je prihajal v mojo celico v zaporu,« je za britanski časnik povedal Codin in dodal, da mu je sojetnik govoril o svojem spolnem zanimanju za majhne otroke ter domnevnih ugrabitvah in spolnih zlorabah deklic. »Nekega dne me je vprašal, ali lahko policija na oknu najde njegov DNK, saj je skozi okno skočil z majhnim otrokom v naročju.«

Codin ga je nato vprašal, kaj je storil. Brueckner naj bi mu povedal, da je z deklico pobegnil iz apartmaja v pritličju. »Povedal mi je, da je iskal denar. Toda našel je le spečo majhno svetlolaso deklico.«

Po Codinovih besedah naj bi Brueckner deklico pozneje spolno zlorabil, ob pogledu na modre luči pa se je prestrašil, da jo išče policija. »Mislil sem, da se samo baha. Zdaj pa mislim, da je res.«

Obsojeni posiljevalec Christian Brueckner (49) doslej še ni bil obtožen v povezavi z izginotjem triletne Madeleine, ki je leta 2007 izginila iz apartmaja v portugalski pokrajini Algarve. FOTO: Reuters

Šele leto pozneje je spoznal, za katero deklico bi lahko šlo

Codin je šele leta 2020, ko je Brueckner postal glavni osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann, spoznal, o kateri deklici bi mu lahko pripovedoval.

Brueckner je takrat prestajal sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva upokojenke, ki ga je leta 2005 zagrešil v Algarveju.

Codin je nemškim preiskovalcem podrobno opisal tudi način, kako naj bi Brueckner umoril deklico. Britanski časnik navaja, da te podrobnosti pozna, vendar jih ne želi razkriti. Preiskovalci so Codina zaslišali po sojenju leta 2024 v Braunschweigu, na katerem so Bruecknerju sodili zaradi posilstva druge ženske v Algarveju in razkazovanja spolovil pred otroki. Sodišče ga je oprostilo vseh obtožb.

Brueckner je septembra za omenjeni britanski časnik povedal, da je bil na večer, ko je Madeleine izginila, približno 137 metrov od letovišča Ocean Club. Nemška policija že ves čas trdi, da se je zadrževal v bližini letovišča, kar naj bi potrjevali tudi podatki mobilnega telefona. Odvetnik Bruecknerja, ki je septembra 2025 prišel iz zapora, se na prošnjo časnika za komentar ni odzval.