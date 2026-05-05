POGREŠANA ŽE 19 LET

Primer, ki pretresa svet že skoraj dve desetletji: starša Madeleine McCann še nista izgubila upanja

Ob obletnici izginotja sta se Kate in Gerry McCann s podporniki znova zbrala v domačem kraju ter poudarila, da iskanja hčerke ne bosta opustila.
Starša Madeleine McCann. FOTO: Joe Giddens Afp
Kaja Grozina
 5. 5. 2026 | 07:37
3:12
A+A-

Ob 19. obletnici izginotja Madeleine McCann sta se njena starša, Kate in Gerry McCann, skupaj z družino in podporniki zbrala na spominskem srečanju v domačem kraju Rothley v angleški grofiji Leicestershire. Dogodek na prostem je bil posvečen spominu na deklico, ki je izginila maja 2007 med družinskim dopustom v portugalskem letovišču Praia da Luz, njen primer pa še danes velja za enega najbolj odmevnih primerov pogrešanih oseb na svetu, poroča DailyMail.

Srečanja sta se poleg staršev udeležila tudi njuna dvojčka Sean in Amelie, danes stara 21 let, kar je prvič po daljšem času, da je bila družina skupaj opažena v javnosti. Zbralo se je okoli 50 ljudi, med njimi domačini in dolgoletni podporniki, ki so z molitvijo, prižiganjem sveč in branjem besedil izrazili podporo družini ter ohranili spomin na Madeleine.

Kate in Gerry McCann zbranih nista nagovorila, sta pa se kasneje oglasila na družbenih omrežjih. »Devetnajst let. Iskanje se nadaljuje - da bi našli Madeleine, dosegli pravico in naredili svet vsaj nekoliko varnejši,« sta zapisala. Ob tem sta se zahvalila vsem, ki jima v vseh teh letih stojijo ob strani, tako družini, prijateljem kot tudi širši javnosti in policiji.

Družina z iskanjem ne bo nikoli odnehala 

Madeleine McCann je izginila maja 2007, ko je bila stara tri leta. Z mlajšima sorojencema je spala v apartmaju, medtem ko sta starša večerjala v bližnji restavraciji. Kljub obsežnim mednarodnim iskalnim akcijam in dolgoletnim preiskavam primer še danes ni razrešen. Britanska policija primer še naprej obravnava kot primer pogrešane osebe v okviru preiskave Operation Grange. Za nadaljevanje preiskave so oblasti tudi letos odobrile dodatna sredstva, čeprav v nekoliko zmanjšanem obsegu kot v preteklih letih. Skupni stroški preiskave so doslej presegli več milijonov funtov.

Vzporedno z britanskimi preiskovalci delujejo tudi nemški organi, ki menijo, da deklica ni več živa. Kot glavni osumljenec ostaja nemški državljan Christian Brueckner, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi drugih kaznivih dejanj, vendar v povezavi z izginotjem Madeleine za zdaj še ni bil obtožen. Družina se je v zadnjem obdobju soočala tudi z dodatnimi pritiski. Lani je bila obsojena Poljakinja, ki je dalj časa trdila, da je prav ona pogrešana Madeleine, in s tem nadlegovala družino. Kate in Gerry McCann sta po razsodbi poudarila, da v izidu postopka ne vidita zadovoljstva, temveč si želita predvsem, da bi bila ženska deležna ustrezne pomoči.

Madeleine McCann. FOTO: Reuters 
Madeleine McCann. FOTO: Reuters 

Kljub vsemu družina vztraja pri upanju. Madeleine bi danes štela skoraj 23 let, njena starša pa poudarjata, da je ne bosta nikoli nehala iskati. Ob vsakoletnih obletnicah tako znova pozivata javnost, naj vse morebitne informacije, ki bi lahko pomagale razjasniti primer, posreduje policiji.

