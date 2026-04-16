TRAGEDIJA

Prišla na praznovanje, domov se ni vrnila! Natašina (19) smrt pretresla vas, na pogrebu skoraj vsa šola

Nataša je bila edinka, starša pa sta jo dobila v poznejših letih. Letos bi morala maturirati na medicinski šoli.
Pokojna Nataša. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 16. 4. 2026 | 09:21
6:32
A+A-

Srbsko vas Donji Adrovec Aleksinac je pretresla tragedija. V prometni nesreči je umrla 19-letna Nataša A, ko je avtomobil s tremi sopotniki zapeljal s ceste in silovito trčil v drog. Voznik, 23-letni D. T., je imel po podatkih policije v krvi 1,14 promila alkohola, test pa je pokazal tudi prisotnost benzodiazepinov. Nataša se je s prijatelji vračala z rojstnodnevnega praznovanja, ko je njihovo vozilo zapeljalo s ceste. Po doslej znanih podatkih so se štirje mladi vračali z zabave okoli 4.45 na predvečer pravoslavne velike noči. Voznik je vozil prijateljevega opla, lastnik vozila pa je sedel na sovoznikovem sedežu. Dekleti sta sedeli zadaj. Mladeniča sta bila pripeta, dekleti na zadnjem sedežu pa ne. Vozilo je iz še nepojasnjenih razlogov zapeljalo na nasprotni vozni pas, nato s ceste in trčilo v betonski drog.

»Avto ni njegov, vozil je prijateljev avtomobil, prijatelj pa je sedel poleg njega. Pravijo, da je vozil hitro, poleg tega je bil pijan, vsi pa vedo, da so tisto noč skupaj šli na neko rojstnodnevno praznovanje,« pripovedujejo domačini. Nataša je umrla na kraju nesreče, usodna je bila poškodba hrbtenice. Eden od domačinov trdi tudi, da so jo našli zunaj avtomobila. »To nas je zelo prizadelo. Bila je zgledno dekle, nimam besed, da bi opisal to bolečino. Ljudje običajno o pokojniku govorijo lepo, a to dekle je bilo res, kot pravijo, vredno milijone. Vedno nasmejana, vedno dobre volje, lepo vzgojena. Vsa vas je v solzah,« je povedal eden od domačinov.

Bila je edinka

»Strašno, bolj črno ne bi moglo biti. Starša sta imela samo njo in prav ona je umrla. Obiskovala je četrti letnik Medicinske šole v Kruševcu, letos bi morala maturirati. Je to usoda ali nepazljivost, kdo bi vedel. Bila je pri prijateljici, menda na rojstnem dnevu, potem pa so z družbo sedli v avto. Voznik je imel alkohol v krvi, kdo ve, kaj vse se je tam dogajalo. In kaj zdaj? Kot sem slišal, so izvidi obdukcije pokazali, da je bila usodna poškodba hrbtenice. Našli so jo zunaj avtomobila,« je dejal domačin.

V nesreči so bili poškodovani še trije mladi. Voznik in sovoznik sta utrpela lažje poškodbe, drugo dekle pa hujše in so jo sprva zdravili na oddelku intenzivne nege v UKC Niš, nato pa so odklopili z respiratorja, bila je pri zavesti, stabilna in je čakala na ortopedsko operacijo.

Voznika aretirali

Preiskava okoliščin nesreče še poteka. Po nalogu Višjega javnega tožilstva v Nišu so voznika D. T. aretirali zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Po zaslišanju mu je sodnik odredil pripor do 30 dni. »Sumijo ga, da je danes okoli 4.45 v vasi Donji Adrovac pri Aleksincu med vožnjo z opelom zapeljal s ceste in najprej trčil v betonsko stezo, nato pa še v betonski steber, zaradi česar je 19-letna potnica v vozilu umrla,« je sporočila policija.

Številni so se poslovili od nje

Natašo so pred dnevi pokopali na vaškem pokopališču v Gornjem Krčinu. Po besedah domačinov se je od nje poslovilo izjemno veliko ljudi, tudi dijaki Medicinske šole iz Kruševca. »Žalost do neba. Pogreb je bil na vaškem pokopališču, prišli so dijaki iz njene šole v Kruševcu, mislim, da ne pretiravam, ampak skoraj vsa Medicinska šola. Ljudi je bilo nešteto, dežurala je tudi nujna pomoč. Žalostno, bolj žalostno ne bi moglo biti. Bog ne daj nikomur, tragedija,« je povedal sogovornik.

Delovni ljudje

»Starša se ukvarjata s kmetijstvom, pridelujeta jagode in robide, to so pridni, pošteni, delavni ljudje. Mislim, da bi se njen oče umaknil celo mravlji na cesti, da je ne bi pohodil, kaj šele, da bi komu rekel kaj slabega. To je tako dober človek, da bi ga lahko, kot pravimo, položil na rano. Vsakomur pomaga. Nikakor si nista zaslužila, da bi se jima zgodilo kaj takega. Toda to ju je povsem zlomilo. Nikoli ne veš, kaj človeka čaka v življenju,« pripoveduje sosed iz vasi. Na pretres družine opozarjajo tudi družinski prijatelji. »Gledala sta vanjo kot v sonce, izpolnila sta ji vsako željo. Želela je iti k prijateljici v Aleksinac in tam preživeti veliko noč, kaj sta lahko storila drugega, kot da sta jo pustila. Kaj bi storil kateri koli starš? Otroka ne moreš držati med štirimi stenami, kdo bi si mislil, da jo bo doletelo kaj takega,« je dejal eden od njih.

Mnogi v kraju ne skrivajo ogorčenja nad dejstvom, da je mlado življenje ugasnilo v nesreči, ki bi se ji bilo mogoče izogniti. »Kako bo ta fant živel z zavedanjem, da je povzročil smrt takega dekleta? Kaj mu je bilo treba voziti pijan in s kakšno hitrostjo je vozil, da je zlomil drog? Vsi smo v šoku, bila je čudovita, zaključevala je srednjo medicinsko šolo v Kruševcu, tako kot vsi otroci njenih let si je želela veliko, a je vse izgubila zaradi nepremišljenosti voznika,« je sklenil eden od domačinov.

V Gornjem Krčinu pravijo, da je to že tretja velika tragedija, ki je prizadela njihovo vas. »To je tretja strašna tragedija, ki je doletela našo malo vas. Spomnim se, da je leta 1973 nek 14-letni fant umrl zaradi udara strele. Potem je v 90. letih prejšnjega stoletja v prevračanju traktorja umrl še 16-letni fant. In to je tretja velika tragedija. To nas je zadelo kot strela z jasnega, kot pravi naš narod,« pripoveduje domačin iz Velikega Krčina. Na družbenih omrežjih so medtem zaokrožili posnetki in zapisi v slovo dekletu, ki bi moralo letos maturirati. Namesto veselja, praznikov in načrtov za prihodnost je za njo ostala tišina.

prometna nesrečasmrttragedijaSrbijaNataša A.
