Profesionalci na delu: v sedmih minutah v Louvru ukradli osem neprecenljivih kosov (FOTO)

Francosko ministrstvo za kulturo je sporočilo, da so roparji v nedeljskem drznem ropu znamenitega pariškega muzeja Louvre, ki so ga izvedli kmalu po odprtju muzeja, ukradli osem kosov nakita, ki so nekoč pripadali francoski kraljevi družini ali cesarskim vladarjem.

V izjemno hitro izpeljanem podvigu, ki je trajal vsega sedem minut, so kmalu potem, ko so odprli muzej, odnesli tiaro in broško cesarice Evgenije, žene Napoleona III., smaragdno ogrlico in par smaragdnih uhanov cesarice Marije Luize, tiaro, ogrlico in en sam uhan iz safirnega kompleta kraljice Marije Amelije in kraljice Hortenzije, ter broško, ​ki je ​znana kot »relikviarska broška«. Nakit je okrašen s tisoči diamantov in drugimi dragocenimi dragimi kamni.

Tatovi so vzeli tudi krono iz zlata, smaragdov in diamantov, ki jo je nosila cesarica Evgenija, vendar so jo med begom odvrgli oziroma so jo izgubili pred muzejem, tako da ni pogrešana. Vrednost ukradenega nakita je ocenjena na več milijonov evrov oziroma je njegova vrednost, so sporočili iz Louvra, »neprecenljiva«, saj gre za nakit neizmerne zgodovinske vrednosti. Predmete so namreč nosile zgodovinske osebnosti iz 18., 19. in začetka 20. stoletja.

Smaragdna ogrlica in uhani kraljice Marije Luize FOTO: Stephane De Sakutin/Afp

Tatovi so si pomagali z dvigalom za pohištvo. FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp

Krona cesarice Evgenije, ki so jo tatovi izgubili med begom. FOTO: Stephane De Sakutin/Afp

Domnevno štirje roparji so v stavbo vstopili s strani ob Seni, kjer potekajo gradbena dela. Do Apolonove galerije, kjer hranijo najstarejše in najdragocenejše dragulje v Franciji, so se povzpeli z mehanskim dvigalom, nameščenim na vozilu, in sicer prek balkona. Opremljeni pa so bili z majhnimi motornimi žagami in kotnimi brusilniki, s katerimi so natančno in hitro razbili varovalno steklo in prišli do nakita v vitrinah.

Tatvina v Louvru pa ni edina v francoskih muzejih v zadnjem letu dni. Prejšnji mesec so tatovi vdrli v muzej Adriena Duboucheja v Limogesu in ukradli porcelanske izdelke, vredne 9,5 milijona evrov. Novembra lani je bilo iz muzeja Cognacq-Jay v prestolnici ukradenih sedem predmetov velike zgodovinske vrednosti. Pet so jih našli pred nekaj dnevi. Istega meseca pa so oboroženi roparji vdrli tudi v muzej Hieron v Burgundiji, kjer so celo streljali in pobegnili z umetninami 20. stoletja v vrednosti več milijonov evrov.

Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je v izjavi na X razkrila, da po nedeljskem ropu izjemnih dragocenosti ni bilo poročil o poškodbah med obiskovalci Louvra, ki so bili med ropom v muzeju, osebjem Louvra ali policisti.