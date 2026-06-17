Profesor (37) in njegov partner (32) sta ubila posvojenega dojenčka (FOTO)

Srednješolski učitelj Jamie Varley (37) iz Združenega kraljestva je bil spoznan za krivega umora svojega 13-mesečnega posvojenega sina Prestona Daveyja, njegov partner John McGowan Fazakerley (32) pa je bil obsojen, ker je pustil otroku umreti, je poročala televizija Sky News. Sojenje je razkrilo grozljive podrobnosti o mesecih zlorabe, ki jo je dojenček utrpel po tem, ko ga je par aprila 2023 posvojil.

Preston je v samo štirih mesecih trikrat končal v bolnišnici. Umrl je 27. julija v bolnišnici Blackpool Victoria v Angliji, potem ko se je zgrudil in doživel srčni zastoj. Varley je trdil, da je otroka nekaj minut pustil samega v kopeli, vendar je obdukcija izključila utopitev. Ugotovljene so bile številne nenamerne notranje in zunanje poškodbe, vzrok smrti pa je bila akutna obstrukcija dihalnih poti, zadušitev s predmeti, ki so bili v usta vrinjeni. Tožilci so opisali otroka kot sistematično zlorabljenega, fizično in spolno, saj so našli posnetke nespodobnih fotografij in videoposnetkov. Po osemtedenskem sojenju je porota posvetovala 14 ur. Varley je bil spoznan za krivega umora, napada s penetracijo, krutosti do otroka, hude telesne poškodbe, spolnega napada ter snemanja in distribucije pedofilskih vsebin. McGowan Fazakerley je bil obsojen zaradi dopuščanja smrti otroka, krutosti in spolnega napada.

Šokantna preiskava

Glavni inšpektor Andy Fallows iz policije Lancashire je dejal, da je bil Preston »izdani s strani ljudi, ki naj bi ga ljubili in varovali«, in poudaril, da je bila to »največja možna izdaja zaupanja«. Poudaril je, da je bila preiskava izjemno ganljiva zaradi brutalnosti, ki ji je bil otrok izpostavljen.

Tožilka Karen Tonge iz policije CPS je primer opisala kot enega najgrozljivejših v svoji karieri. Dejala je, da je težko razumeti, kako lahko ljudje, ki naj bi nudili ljubezen in varnost, povzročijo tako mučno fizično in spolno škodo dojenčku. »Noben otrok ne bi smel prestati tega, kar je Preston prestal v zadnjih štirih mesecih svojega kratkega življenja,« je dejala.

Prestona so pred tem biološki materi odvzeli na podlagi odredbe o nujni socialni pomoči, nato pa so ga namestili pri paru, ki ga je na koncu tragično zlorabil in ubil, poroča Slobodna Dalmacija.