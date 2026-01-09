  • Delo d.o.o.
IZSILJEVANJE IN PREVARA

Profesor s pravne fakultete iskal seks, a sledil je pravi pekel

D. H. (29) je bil na občinskem sodišču nepravnomočno obsojen na 22 mesecev zapora; prevaro zanika, izsiljevanje pa priznava.
Simbolična fotografija. FOTO: Drazen Zigic Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Drazen Zigic Getty Images/istockphoto
N. P.
 9. 1. 2026 | 12:43
 9. 1. 2026 | 12:52
5:17
»Teden dni, preden sem vložil prijavo, sem si na aplikaciji Romeo dopisoval z moškim. Dobila sva se v stanovanju v središču mesta in skoraj dve uri klepetala. Predstavil se mi je, potem pa me je izpraševal o mojem življenju. Povedal sem mu, da predavam na pravni fakulteti. Že naslednji dan me je spet kontaktiral in hotel novo srečanje. Jaz sem se izmikal, ni mi bilo do tega. A ko mi je začel razlagati, kako je finančno na tleh, se mi je zasmilil – in sem mu nakazal 230 evrov. Kmalu zatem sem na isti aplikaciji začel klepetati še z drugim profilom, pod drugim vzdevkom. Pogovor je hitro postal bolj intimen in začela sva se dogovarjati za srečanje. Rekel je, da lahko uredi apartma, zato sem mu prek kod poslal še 100 evrov. Izmenjala sva si tudi fotografije, potem pa mi je nenadoma napisal, da me je prepoznal – da sem njegov profesor. Takrat sem prekinil stik. A ni odnehal. Spet se je oglasil in predlagal, da se dobiva, samo da vse ostane stroga skrivnost.« Ugleden profesor je bil prepričan, da gre »samo« za neprijetno situacijo. Ni pa slutil, da se mu odpira pekel.

Za domnevno srečanje je bilo treba plačati najem apartmaja. Najprej je poslal 200 evrov, nato še 50, potem 40 – in »stroški« so se kar vrstili. Skupaj je za srečanje, ki ga nikoli ni bilo, odštel 440 evrov. Nato je profil, s katerim si je dopisoval, izginil. Čez noč se je pojavil nov – in začel se je pritisk. Tokrat se je nekdo izdajal za besno, prevarano dekle fanta, s katerim naj bi si profesor dopisoval. Sporočila so postala vse bolj grozeča.

»Grozila je, da jih bo poslala dekanu ...«

»Ta oseba me je neposredno naslavljala z ‘profesor‘. Rekla je, da ji mojega kontakta na Romeu ni dal njen fant, ampak da dela na policiji, da je uporabila zveze in da ima vsa sporočila, ki sem jih z njenim fantom izmenjal na Romeu. Grozila je, da jih bo poslala dekanu fakultete, objavila in me javno obtožila, da prodajam izpite v zameno za spolne usluge. Vse to me je zelo razburilo, ker nič od tega ni res. Prestrašil sem se. Začela je zahtevati denar, vedela je, kolikšna je moja plača, krivila me je, ker sem si dopisoval z njenim fantom. Skupaj je zahtevala 6500 evrov in jamčila, da me pri predaji denarja ne bodo napadli.«

Na aplikaciji je iskal romantično povezavo. Simbolična fotografija. FOTO: Oatawa Getty Images/istockphoto
Na aplikaciji je iskal romantično povezavo. Simbolična fotografija. FOTO: Oatawa Getty Images/istockphoto

Ni ostalo le pri besedah. Profesor je dobil celo videoposnetek z navodili, naj kuverto z denarjem pusti v travi na parkirišču pod reklamnim panojem. V sporočilu je pisalo še, da ga opazuje iz avtomobila in da bo denar preštela takoj, ko se umakne. »Potem se mi je oglasila še z besedami: ‘V redu je, prijetno življenje želim.‘ Odgovoril sem ji, a sporočilo ni bilo dostavljeno,« je opisal.

Mislil je, da je konec. Da je plačal »za mir« in da bo zadeva potihnila. A po treh mesecih je prišel nov udarec: nov val groženj. Tokrat mu je pisala, da je dobila klamidijo in da stoji pred pravno fakulteto ter razmišlja, ali naj vstopi. Še več: »Napisala je, da ima vse črno na belem, da ima priznanje njenega domnevnega fanta in da v zameno zahteva šest mojih plač. Na dogovorjeno mesto ob drevesu, pri modrem Nissanu, sem ji prinesel 6100 evrov. Deset minut kasneje sem dobil sporočilo, da lahko zdaj vse pozabim in naj pazim, s kom spim …«

Noče več opravka s to osebo

Po njegovih navedbah je bil v prvem delu zgodbe oškodovan za 440 evrov, skupaj pa naj bi nepridipravi izsilili kar 12.600 evrov. Na sodišču ni zahteval povračila denarja, ker, kot je dejal, »noče več imeti nobenega opravka s to osebo in s tem primerom«. Po podatkih iz primera naj bi za vsem stal 29-letni D. H., po poklicu tehnik nutricionistike, nezaposlen, ki je končal za rešetkami. Zaradi prevare in izsiljevanja profesorja je bil nepravnomočno obsojen na leto in deset mesecev zapora. Ker oškodovani denarja ni terjal nazaj, je sodišče odločilo, da mora D. H. 13.040 evrov plačati v državni proračun, saj gre za denar, pridobljen s kaznivim dejanjem.

Obtoženi je na sojenju prevaro zanikal, izsiljevanje pa priznal. Dejal je, da se je s profesorjem spoznal prek spleta in da se je z njim tudi dobil, priznal pa je še, da se mu je prek WhatsAppa predstavljal kot »dekle« in mu grozil s posredovanjem posnetkov zaslona dekanu ter kolegom. Hkrati je trdil, da ni dobil 12.600 evrov, temveč skupno 5500 evrov. Dejanja naj bi se zgodila jeseni 2024, storil pa naj bi jih v času, ko je bil že pogojno kaznovan zaradi prejšnjih prekrškov.

