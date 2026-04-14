Provokator dosegel, da ga zaprejo kot žensko

V Nemčiji odmeva primer neonacističnega provokatorja, ki so ga obtožili, da je zlorabil državno zakonodajo o priznanju spola, da bi zaporno kazen prestajal v ženskem zaporu. Marla Svenja Liebich je potem, ko je dosegla svoje – uradno je torej namreč ženska – izginila avgusta, potem ko se ni zglasila v ženskem zaporu, kjer bi morala začeti prestajati 18-mesečno kazen zaradi več kaznivih dejanj, med njimi spodbujanja rasnega sovraštva in obrekovanja. Liebich je bil prej znan pod imenom Sven in je bil desetletja vidna osebnost skrajno desničarske scene v vzhodni Nemčiji. Dennis Cernota, glavni tožilec v Halleju, ki je pristojen za primer, je v teh dneh povedal, da so Liebicha prijeli na Češkem. Dodal je, da je bil pridržan na podlagi evropskega pripornega naloga in da bodo zdaj začeli postopek izročitve.

Posmeh zakonu

Konec leta 2024 je Liebich registriral žensko identiteto in pri tem izkoristil reformo, ki je ljudem olajšala spremembo pravno priznanega spola. Zaradi tega bi Liebicha morali torej poslati v ženski zapor, kar je v Nemčiji sprožilo razpravo o mogočih zlorabah nove zakonodaje. Njegov prehod v žensko identiteto so mnogi razumeli kot posmeh nemškemu zakonu o samoopredelitvi, ki je začel veljati novembra 2024 pod takratno levosredinsko vlado kanclerja Olafa Scholza.

Takole je sledilcem na X dokazal, da je uradno ženska, in zahteval, da ga tako obravnavajo. FOTO: X

Leta 2022 je Liebich zmotil parado ponosa skupnosti LGBTQ v Halleju in udeležence po navedbah aktivistov označil za parazite družbe. Leta 2023 pa je bil zaradi prodaje bejzbolskih palic z napisom Abschiebehelfer, kar bi lahko prevedli kot pomočnik pri deportaciji, in drugih dejanj, na prvostopenjskem sodišču upoštevajoč prejšnje kazni obsojen na leto in šest mesecev nepogojne zaporne kazni. Ta je maja lani postala pravnomočna. Avgusta so Marlo Svenjo pričakovali v ženskem zaporu v Chemnitzu, vendar je izginila. Sedanja vlada kanclerja​, ki jo vodi konservativna zveza CDU/CSU, je po prevzemu oblasti lani napovedala, da bo zakon o samoopredelitvi preučila.