Prva ženska po 200 letih, ki jo v ZDA čaka usmrtitev: »Nisem razmišljala, samo udarjala sem« (VIDEO)

Christa Gail Pike, danes 49-letna, je bila obsojena na smrt v Tennesseeju v Združenih državah Amerike. Na dan je prišel zlovešč posnetek njenega policijskega zaslišanja po umoru, zaradi katerega je bila obsojena na smrtno kazen.

Tri desetletja po brutalnem umoru svoje sošolke Colleen Slemmer so v Tennesseeju potrdili, da bo Pike usmrčena – postala bo prva ženska po več kot dveh stoletjih, ki jo bo doletela smrtna kazen v tej državi, in komaj devetnajsta v zgodovini ZDA.

Pike je januarja 1995 umorila 19-letno Slemmerjevo, ker je verjela, da ji želi ukrasti fanta, 17-letnega Tadaryla Shippa. Takrat je imela komaj 18 let. Dve leti kasneje jo je sodišče spoznalo za krivo in jo obsodilo na smrt.

V šoli kazala kos lobanje svoje žrtve

Kar je sprva delovalo kot zločin iz strasti, se je izkazalo za enega najbolj grozljivih primerov v ameriški kriminalni zgodovini. Pike je svojo žrtev brutalno pretepla, zabodla in ji zlomila lobanjo, nato pa ji v prsi zarezala pentagram. Ko so našli truplo, so ga sprva zamenjali za živalski kadaver. Kasneje so sošolci pričali, da je Pike v šoli celo kazala kos lobanje svoje žrtve.

Po obsodbi leta 1996 je postala najmlajša oseba, obsojena na smrt – stara je bila komaj 20 let. V zaporu v Tennesseeju je preživela skoraj 30 let, a njen konec se približuje. Njeni odvetniki trdijo, da bi danes zaradi njene mladosti, travmatičnega otroštva in duševnih težav prejela drugačno kazen – kar naj bi se odražalo tudi v hladnokrvnem zvočnem posnetku njenega prvega zaslišanja.

Na posnetku Pike pove: »Sploh nisem razmišljala. Kot da bi se mi stemnilo pred očmi, ker me je tako razjezila. Samo udarjala sem jo, znova in znova, medtem ko je prosila: ‘Prosim, nehaj, prosim.’«

Čeprav Pike trdi, da se je »drastično spremenila od najstniških let«, je leta 2003 prejela dodatnih 25 let zapora zaradi poskusa umora sojetnice.

V pismu lokalnemu časopisu je zapisala: »Pomislite na največjo napako, ki ste jo naredili kot nepremišljen najstnik. Moja je bila ogromna, nepozabna in je uničila nešteto življenj. Bila sem duševno bolna 18-letnica. Potrebovala sem leta, da sem dojela težo svojega dejanja – in še več, da sem sprejela, koliko življenj sem uničila. Vzela sem življenje nekomu, ki je bil nekomu otrok, sestra, prijateljica. Danes me boli spoznanje, da je nekdo, ki se ima za sočutnega človeka, sposoben takega zločina.«

Toda njeno kesanje ni prepričalo oblasti v Tennesseeju. Datum njene usmrtitve je določen – september 2026, poroča ladbible.com.