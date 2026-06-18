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POMORSKA NESREČA PRI SPLITU

Prvi častnik katamarana zavrača odgovornost, jadrnica s Čehi naj bi spreminjala smer plovbe

Po zaslišanju zaradi smrti štirih čeških jadralcev trdi, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, jadrnica pa naj bi tik pred nesrečo spreminjala smer plovbe.
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
A. G.
 18. 6. 2026 | 14:50
1:20
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Namestnica županijske državne tožilke v Splitu je zaslišala 33-letnega prvega častnika katamarana Krilo Eclipse, ki ga sumijo povzročitve hude pomorske nesreče, v kateri so umrli štirje češki jadralci. »Moj varovanec je podal vsebinski zagovor in pojasnil vse okoliščine, ki so privedle do tragičnega dogodka. Kljub temu državno tožilstvo zanj predlaga odreditev pripora zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja in vplivanja na priče,« nam je potrdila njegova zagovornica Zvjezdana Barić.

Državno tožilstvo mu očita, da ni izvedel potrebnih ukrepov za preprečitev trčenja med katamaranom in jadrnico, osumljeni častnik pa trdi, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da do trčenja ne bi prišlo, vendar naj bi jadrnica s češkimi državljani ves čas spreminjala smer plovbe.

Poveljnik katamarana v času nesreče ni bil na poveljniškem mostu. FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
Poveljnik katamarana v času nesreče ni bil na poveljniškem mostu. FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

Kot smo poročali, je bilo ugotovljeno, da poveljnik katamarana v času nesreče ni bil na poveljniškem mostu, jadrnice pa ni upravljal skiper, temveč drug Čeh, ki je v nesreči umrl, poroča Dalmatinskiportal.hr.

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Prvi častnik katamarana zavrača odgovornost, jadrnica s Čehi naj bi spreminjala smer plovbe

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