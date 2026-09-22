Prvi posnetek s kraja nesreče na Oktoberfestu: varnostnik (52) umrl v zabaviščnem parku (VIDEO)

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Na Oktoberfestu v Münchnu se je zgodila tragična nesreča. 52-letni državljan Srbije, ki je tam delal kot varnostnik, je umrl po nesreči v zabaviščnem parku, poroča Telegraf.
Nesreča se je zgodila malo pred 22. uro na atrakciji Hangover, približno 80 metrov visokem stolpu za prosti pad.
Po navedbah policije je 52-letnik utrpel življenjsko nevarne poškodbe. Reševalci so ga oživljali že na kraju dogodka, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico v Münchnu, kjer je pozneje umrl.
(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):
Prve ugotovitve preiskave kažejo, da se je moški nahajal na območju, kamor dostop ni bil dovoljen. Domnevajo, da ga je med spuščanjem proti tlom zadela in stisnila gondola, v kateri so bili obiskovalci.
Območje okoli atrakcije so zaradi policijske preiskave zaprli. Pričam pretresljivega dogodka je pomoč nudila tudi ekipa za krizne intervencije.
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