Prvi posnetki streljanja v Nemčiji! Najmanj pet mrtvih (FOTO in VIDEO)

V streljanju v mestu Stade na severu Nemčije je bilo ubitih pet oseb, policija pa je pridržala moškega, ki ga sumi napada. Po poročanju lokalnih medijev se je streljanje zgodilo v mladinskem centru v središču Stada, motiv napadalca pa za zdaj ni znan.

FOTO: Ibrahim Ot Afp

FOTO: Fabian Hofig Afp

FOTO: Ibrahim Ot Afp

Reuters je poročal, da so se pojavile informacije, da je bilo v napad vpletenih več oseb, vendar za zdaj ni uradne potrditve teh navedb.

Motiv za napad ostaja nejasen.

Policija je prek družbenih omrežij javnost pozvala, naj se ljudje izogibajo območju, kjer je prišlo do streljanja. Nato so sporočili, da nevarnosti ni več.