Prvi zmenek se je končal s smrtjo: povozila naj bi ga z njegovim avtomobilom

V ameriški zvezni državi Arizona odmeva pretresljiv primer, ki se je končal s smrtjo 52-letnega Norrisa Tafta. Policija je v Phoenixu zaradi suma umora aretirala 30-letno Mikelo Bahe, ki naj bi moškega po prepiru povozila z njegovim lastnim športnim terencem in nato pobegnila s kraja dogodka.

Incident se je zgodil v nedeljo, 3. maja, na parkirišču stanovanjskega kompleksa v bližini križišča v Phoenixu. Policisti in reševalci so bili na kraj poklicani nekaj po 16. uri, ko so prejeli prijavo. Ob prihodu so našli hudo poškodovanega Tafta, ki je pozneje v bolnišnici podlegel poškodbam. Preiskovalci so kmalu ugotovili, da je Taft tik pred tragedijo odšel na zmenek z žensko, ki jo je spoznal prek aplikacije MocoSpace. Sorodnikom je pred srečanjem povedal, da gre po žensko, s katero se je spoznal na spletu, kmalu zatem pa nečaku poslal še sporočilo, v katerem je zapisal, da naj bi bil žrtev tako imenovanega »catfishinga« - spletne prevare, pri kateri se oseba predstavlja z lažnimi ali močno olepšanimi fotografijami.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po navedbah ameriških medijev je Taft v sporočilu zapisal, da ženska ni podobna osebi s profilnih fotografij, vendar jo namerava kljub temu odpeljati domov. Policija je pozneje ugotovila, da sta se med srečanjem skupaj odpravila v trgovino in na bencinsko črpalko, nato pa v Taftovo stanovanje.

Osumljenko identificirali s pomočjo videonadzora

Ključni dokaz v preiskavi predstavljajo posnetki nadzornih kamer. Na njih naj bi bilo videti žensko, ki sede v temen športni terenec, medtem ko Taft stopi pred vozilo in skuša voznico ustaviti. Tožilci trdijo, da je vozilo nato pospešilo, moškega zbilo na tla in ga nekaj časa vleklo pod seboj, preden je odpeljalo s parkirišča. Preiskovalci so osumljenko identificirali s pomočjo videonadzora in podatkov o nakupih v trgovinah, ki sta jih obiskala pred incidentom. Policija jo je tri dni pozneje izsledila v mestu Flagstaff, kamor naj bi se odpravila z letališkim prevozom. Aretirali so jo v eni izmed restavracij.

Mikela Bahe. FOTO: Policija

Mikelo Bahe bremenijo umora druge stopnje, pobega s kraja nesreče in kraje vozila. Med zaslišanjem je priznala, da je bila z žrtvijo v času incidenta, vendar je trdila, da se dogodkov po odhodu iz trgovine s konopljo ne spominja. Tudi po ogledu posnetkov nadzornih kamer naj bi vztrajala pri enaki izjavi. Po poročanju ameriških medijev je po incidentu sorodniku dejala, da je »zamočila« in da bo zaradi tega verjetno končala v zaporu.