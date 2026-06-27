Psihiater, ki je decembra 2024 z avtom zapeljal v množico: umrlo je šest ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih

Sodišče je 51-letnega Taleba Jawada al-Abdulmohsena, ki je 20. decembra 2024 z avtomobilom zapeljal v množico obiskovalcev božičnega sejam v Magdeburgu na vzhodu Nemčije, obsodilo na dosmrtni zapor zaradi umorov, več poskusov umora in drugih obtožb. Ob tem je ugotovilo izjemno težo njegove krivde, zaradi česar je malo verjetno, da bo kdaj lahko predčasno izpuščen. Sodba še ni pravnomočna.

Abdulmohsen je z najetim terenskim vozilom s hitrostjo 50 kilometrov na uro zapeljal skozi sejmišče, kjer je bilo v tistem času veliko ljudi. Umrli so devetletni deček in pet žensk, več kot 300 ljudi je bilo poškodovanih, nekateri huje. Storilca so takoj po dejanju aretirali. Med večmesečnim sojenjem je protiislamski aktivist in privrženec desničarskih teorij zarote priznal, da je zapeljal skozi sejmišče, zanikal pa, da bi namerno povozil ljudi.

Tožilstvo je zahtevalo dosmrtno ječo. Po navedbah tožilcev je napad načrtoval brez resnih ideoloških ciljev, psihiater pa mu je diagnosticiral narcistično osebnostno motnjo. Sojenje je zahtevalo tudi izgradnjo ogromne začasne sodne dvorane na obrobju Magdeburga, da bi lahko sprejela stotine žrtev, sorodnikov in drugih zainteresiranih.

Abdulmohsen je v Nemčijo prišel 2006. in 10 let zatem dobil status begunca. Še tik pred napadom je delal kot psihiater v centru za duševno bolne prestopnike. Predstavlja se kot aktivist za pravice savdskih žensk.