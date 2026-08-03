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Nove podrobnosti družinske tragedije v Zagorju, kjer je oče sodil sinu (17) in hčerki (14): oglasila se je tudi psihologinja

Hrvaško že več dni pretresa tragedija v Svetem Križu Začretju. Na spletu je zaokrožil komentar psihologinje Anite Lauri Korajlija, ki dvomi v »nenaden trenutek pomračenja uma«.
FOTO: Marko Prpic/pixsell
FOTO: Marko Prpic/pixsell
G. P.
 3. 8. 2026 | 11:05
 3. 8. 2026 | 11:58
3:51
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Čeprav uradne potrditve o motivu tragedije v Svetem Križu Začretju, kjer je 46-letni oče ubil svoja dva mladoletna otroka, nato pa si vzel življenje, še ni, zgodba počasi dobiva svoje okvirje. Pred dejanjem je na Facebooku objavil sporočilo, iz katerega naj bi bilo mogoče razbrati, da se je želel maščevati svoji soprogi.

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Oče v Zagorju sodil otrokoma, nato pa še sebi? Omenjajo sporočilo, ki naj bi ga pustil na Facebooku (FOTO)

Spomnimo, po prijavi požara so v družinski hiši našli trupli dveh mladoletnih oseb in 46-letnega hrvaškega državljana. Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev naj bi moški najprej ubil otroka, nato pa storil samomor, zatem pa požar zanetil na več mestih v hiši, da bi prikril sledi. Mati otrok je bila v času dogodka v službi. Preiskava okoliščin še poteka, natančen vzrok smrti pa bodo pokazali izsledki obdukcije.Ogled kraja je pokazal, da je bil požar zaneten v več prostorih hiše hkrati, po poročanju RTL Danas pa umor ni bil storjen s strelnim orožjem, kot so poročali sprva. Čeprav so sosedje prijavili, da so slišali eksplozijo in strele, naj bi šlo v resnici za pokanje stekel zaradi požara.

V Svetem Križu Začretju se je v soboto zgodila družinska tragedija, v kateri so umrle tri osebe. V družinski hiši so našli trupla očeta in njegovih dveh mladoletnih otrok. Čeprav uradne potrditve še ni, sumijo, da je šlo za umor in samomor. Po neuradnih informacijah naj bi oče ubil svoja otroka, zažgal hišo in nato naredil samomor. Lokalni portal Zagorje.com poroča, da so umrli oče, njegov 17-letni sin in 14-letna hči. Sosedje so za portal povedali, da so slišali tri strele, nato pa je izbruhnil požar.

Po neuradnih informacijah portala Index.hr mati otrok v zadnjem času ni živela doma, temveč pri svoji družini. Partnerja sta se razhajala, varstvo otrok pa naj bi bilo že dogovorjeno, zato nič ni kazalo na tragedijo.

»Želel je kaznovati svojo ženo«

Anita Lauri Korajlija, profesorica psihologije na Filozofski fakulteti v Zagrebu, je v pogovoru za RTL Danas poudarila, da se razprava ne bi smela usmerjati v ravnanje matere ali iskati razlogov, s katerimi bi opravičevali storilca. »To je zgodba o moškem, ki se je odločil vzeti življenji svojih otrok v svoje roke, da bi kaznoval svojo ženo. Ne smemo se ukvarjati s tem, kaj je morda naredila ona in kako ga je razjezila, kar se žal trenutno dogaja na družbenih omrežjih,« je dejala.

Po njenih besedah gre za primer moškega, ki ni mogel prenesti izgube nadzora nad partnerko. »Tukaj gre za moškega, ki ni mogel prenesti, da izgublja nadzor nad svojo ženo,« je poudarila.

FOTO: Marko Prpic/pixsell
FOTO: Marko Prpic/pixsell

»To je bilo zelo načrtovano dejanje«

Psihologinja opozarja, da so takšni primeri sicer redki, vendar po njenem mnenju ne gre za impulzivna dejanja ali trenutek izgube razuma. »To je zelo načrtovan umor. Tukaj ne gre za nikakršno zameglitev uma. Najpogosteje gre za zelo načrtovana dejanja, ko se moški iz nekega razloga odloči kaznovati žensko,« je dejala. Dodala je, da mora družba ustvariti okolje, v katerem je nasilje v družini povsem nesprejemljivo. »Če želimo takšne tragedije preprečiti, moramo graditi družbo, v kateri je nasilje v družini nesprejemljivo, kazni dovolj odvračilne, sistem pa takšen, da si ženske upajo prijaviti nasilje in dobijo vso zaščito, ki si jo zaslužijo,« je poudarila profesorica.

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