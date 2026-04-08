Hrvati nimajo meja: prepovedane bakle skril pred vstopom na stadion v umetni nosečniški trebuh (FOTO)

Na stadionu Aldo Drosina v Puli je včerajšnja tekma med NK Istra 1961 in HNK Hajduk Split postregla z več kot enim nenavadnim varnostnim incidentom. Največ pozornosti je pritegnil 23-letni domači navijač, ki je poskušal na stadion pretihotapiti kar 17 pirotehničnih sredstev. Skril jih je v lažni nosečniški trebuh, ki ga je nosil pod jakno. Policija ga je odkrila že takoj na vhodu. Pri nadaljnjem preverjanju so policisti ugotovili še dodatno kršitev. Mladenič ima izrečeno aktivno prepoved obiskovanja nogometnih tekem, saj je že bil udeležen v incidentih in bi moral pred obiskom svoje namere najaviti policijski postaji.

Več kršitev pred in med tekmo, neprimerne tetovaže

Poleg njega so policisti obravnavali tudi 20-letnega navijača gostujoče ekipe, ki je imel pri sebi improvizirano pirotehnično napravo. Oba čaka prekrškovni postopek zaradi kršitev zakonodaje o preprečevanju nasilja na športnih prireditvah. V mestu so policisti ustavili tudi 47-letnega domačina z neprimerno tetovažo, ki spodbuja sovraštvo in nasilje proti policiji. Tudi zoper njega bo uveden postopek zaradi kršenja javnega reda in miru.

Zavitki so bili dobro, a ne dovolj dobro skriti. FOTO: PU Istarska

Tekmo si je ogledalo približno 6200 gledalcev, med njimi okoli tisoč gostujočih navijačev. Kljub okrepljenemu nadzoru so na tribunah z obeh strani zabeležili uporabo pirotehnike, del navijačev Hajduka pa je vzklikal tudi sovražne parole. Policija je napovedala nadaljnje aktivnosti za identifikacijo vseh vpletenih v kršitve.

Kljub incidentom je tekma minila brez večjih spopadov med navijaškimi skupinami. Policija se je ob koncu zahvalila vsem, ki so navijali odgovorno in prispevali k športnemu vzdušju, ter tudi prebivalcem Pule za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.