Računalniški strokovnjak (47) med letom v Zagreb razkazoval spolovilo. Aretirali so ga takoj po pristanku

Potnika letalske družbe Ryanair so v noči s sobote na nedeljo aretirali na letalu, neposredno po pristanku na zagrebškem letališču, zaradi neprimernega vedenja med letom. Policisti so ga okoli 0.49 pridržali na letališču Franjo Tuđman.

Gre za 47-letnega strokovnjaka za informacijsko tehnologijo W. J. M., ki je v Zagreb pripotoval poslovno, poroča Jutarnji list. Zaradi vedenja na letalu se je moral zagovarjati pred sodiščem. Kot izhaja iz prijave, je med letom kršil javni red in mir ter žalil moralna čustva drugih potnikov.

Po navedbah iz prijave je ves čas držal noge dvignjene na naslonjalu sedeža pred seboj. Ker je nosil škotski kilt brez spodnjega perila, so bili potniki in kabinsko osebje izpostavljeni pogledu na njegovo spolovilo.

Kazen 200 evrov

Policija je zoper njega podala prijavo zaradi kršitve 14. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir. Na občinskem sodišču je priznal krivdo, sodišče pa mu je izreklo denarno kazen v višini 200 evrov.

Ker je en dan preživel v policijskem pridržanju na letališču, kar je ovrednoteno na 39,82 evra, mu bodo ta znesek odšteli od skupne kazni, ki jo bo moral plačati po pravnomočnosti sodbe.