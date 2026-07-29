Raper D4vd obtožen umora 14-letnice: njene posmrtne ostanke našli v tesli

Dvaindvajsetletni zvezdnik David Anthony Burke, ki nastopa pod vzdevkom D4vd, je obtožen umora deklice, katere posmrtne ostanke so septembra lani pet mesecev po izginotju našli v tesli, registrirani na njegov naslov. Tožilci trdijo, da je Burke 14-letno Celeste Rivas Hernandez, ki naj bi jo več let zlorabljal, zabodel, nato pa v svoji garaži razkosal. Burke se je izrekel za nedolžnega.

Po dejanju naj bi ji poslal več sporočil, v katerih je izražal skrb. Tožilci trdijo, da so bila ta sporočila poslana kot krinka. Policija je potrdila, da se vzorci, odvzeti iz madežev krvi iz garaže, ujemajo z njeno DNK. Neuradno naj bi mu najstnica grozila, da bo razkrila njegovo razmerje z mladoletnico in uničila njegovo donosno glasbeno kariero. Na sodišču so prebrali sporočila, ki mu jih je Celeste poslala 22. aprila lani. »Prisežem pri bogu, da te bom ubila,« je pisalo v enem od sporočil. Zagrozila mu je, da ga bo zadavila in svojemu očetu povedala laži o njem. »Konec tvoje kariere in tvojega življenja, uničila bom vse.«

Raperski zvezdnik David Anthony Burke se je izrekel za nedolžnega. FOTO: Los Angeles County/Reuters

Naslednji dan je Burke ponjo poslal taksi, ki naj bi jo pripeljal do njegovega doma v Hollywoodu. »Kmalu bom tam. Če si doma, odpri vrata,« je bilo zadnje sporočilo, poslano s Celestinega telefona. Tožilci trdijo, da jo je Burke zabodel, ko je prispela. Raperjeva odvetnica Marilyn Bednarski je poudarila, da ni dokazov, da je Burke umor načrtoval, kar naj bi dokazovala številna sporočila, v katerih naj bi ves čas izražal skrb in ljubezen.

Obramba je pokazala še več sporočil, v katerih je Celeste zvezdnika prosila za snidenje. V obisk je privolil šele, ko je to od njega zahtevala. Njena družina je vedela za razmerje. Burke naj bi z njimi obiskoval cerkev, starši pa so ji dovolili, da je z njim odpotovala v London. Iz najzgodnejših sporočil je razvidno, da sta se začela pogovarjati, ko je bilo Davidu 17, Celeste pa 11 let. Takrat se mu je zlagala, da je stara 16 let.