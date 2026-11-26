Na srednji šoli v Veliki Gorici na Hrvaškem je zavladala zaskrbljenost zaradi groženj enega od dijakov. Na družbenih omrežjih so se pojavili zapisi prestrašenih staršev, ki opozarjajo na sporočilo, ki je zaokrožilo med otroki. Kot poroča Dnevnik.hr, je eden od dijakov grozil, da bo v šolo prinesel orožje, in trdil, da ima seznam dijakov, ki jim namerava škodovati. Starši so zapisali, da se njihovi otroci zaradi groženj bojijo obiskovati pouk.

Ravnatelj miri prestrašene starše

Ravnatelj šole je potrdil, da so seznanjeni z grožnjami in da so o vsem že v sredo zvečer obvestili policijo. Poudaril je, da so ukrepali v skladu s predpisanim protokolom in da pouk danes poteka nemoteno. »Nihče ni ogrožen in vse je pod nadzorom,« je zagotovil.

Po njegovih besedah je policija opravila vse potrebne razgovore, pri čemer niso ugotovili obstoja seznama ali orožja. Prav tako vedo, za katerega dijaka gre. Ravnatelj je še potrdil, da so z dijakom opravili razgovor in da ga danes ni bilo v šoli. Ob tem je zagotovil, da je šola varna.