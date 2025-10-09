Ravnatelj pristal v priporu – obstaja celo posnetek, kako se dotika mladoletnice!

Ravnatelja ene izmed srednjih šol na vzhodu Slavonije v severovzhodni Hrvaški je policija aretirala zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnice in neprimernega otipavanja.

Po poročanju portala Index se je ravnatelj dopisoval z mladoletno dijakinjo, preiskovalci pa so ugotovili, da jo je otipaval in poskušal poljubiti.

Primer so prijavili policiji, ki je osumljenca pridržala. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor, saj obstaja nevarnost, da bi kaznivo dejanje ponovil.

Obstaja tudi posnetek

Po neuradnih informacijah portala Index obstajajo tudi fotografije njegovega dopisovanja z mladoletnico ter posnetek, na katerem se je domnevno dotika.

Osumljenca bremeni hujša oblika spolnega nadlegovanja, za katero kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od šest mesecev do pet let, poroča Slobodna Dalmacija.