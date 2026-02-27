  • Delo d.o.o.
NI ŠE KONEC

Razbita obsežna pedofilska mreža, Srbi aretirali osem ljudi (VIDEO)

Srbska policija je v obsežni operaciji »Armagedon« razkrila organizirano skupino, namenjeno širjenju in distribuciji pedofilskih video vsebin. Po navedbah oblasti naj bi osumljenci dalj časa prenašali, shranjevali in delili nezakonito gradivo, povezano s spolnim izkoriščanjem otrok.
Akcija je bila delno posneta. FOTO: zajem zaslona, omrežje Youtube
Akcija je bila delno posneta. FOTO: zajem zaslona, omrežje Youtube
G. P.
 27. 2. 2026 | 07:49
 27. 2. 2026 | 07:49
1:42
V eni izmed najobsežnejših tovrstnih akcij na Balkanu je srbska policija do sedaj uspela aretirati kar sedem oseb. Pridržanja so potekala na območju Beograda, Niša, Sombora in Novega Sada. Aretirane dolžijo kaznivega dejanja prikazovanja, pridobivanja in posedovanja pornografskega materiala ter izkoriščanja mladoletnih oseb za pornografijo. Po uradnih informacijah naj bi osumljenci, stari med 24 in 72 let, vsebine prodajali na temnem spletu.

Med hišnimi preiskavami so policisti na zaseženih elektronskih napravah odkrili več gigabajtov fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo hude oblike zlorab. V večini primerov naj bi šlo za žrtve, stare med 4 in 14 let. Gradivo je bilo sistematično urejeno in razvrščeno po starosti, spolu ter drugih parametrih, kar po ocenah preiskovalcev kaže na dolgotrajno in organizirano delovanje.

Ni še konec

Akcija »Armagedon« je del okrepljenih prizadevanj srbskih organov pregona za boj proti spletnemu spolnemu izkoriščanju otrok, ki jo v zadnjem letu okrepljeno izvajajo. Preiskava se nadaljuje, pristojni organi pa napovedujejo nadaljnje ukrepe z namenom identifikacije morebitnih novih osumljencev in zaščite žrtev.

Srbija pedofilija spolne zlorabe otrok
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
