Razbita obsežna pedofilska mreža, Srbi aretirali osem ljudi (VIDEO)

V eni izmed najobsežnejših tovrstnih akcij na Balkanu je srbska policija do sedaj uspela aretirati kar sedem oseb. Pridržanja so potekala na območju Beograda, Niša, Sombora in Novega Sada. Aretirane dolžijo kaznivega dejanja prikazovanja, pridobivanja in posedovanja pornografskega materiala ter izkoriščanja mladoletnih oseb za pornografijo. Po uradnih informacijah naj bi osumljenci, stari med 24 in 72 let, vsebine prodajali na temnem spletu.

Med hišnimi preiskavami so policisti na zaseženih elektronskih napravah odkrili več gigabajtov fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo hude oblike zlorab. V večini primerov naj bi šlo za žrtve, stare med 4 in 14 let. Gradivo je bilo sistematično urejeno in razvrščeno po starosti, spolu ter drugih parametrih, kar po ocenah preiskovalcev kaže na dolgotrajno in organizirano delovanje.

Ni še konec

Akcija »Armagedon« je del okrepljenih prizadevanj srbskih organov pregona za boj proti spletnemu spolnemu izkoriščanju otrok, ki jo v zadnjem letu okrepljeno izvajajo. Preiskava se nadaljuje, pristojni organi pa napovedujejo nadaljnje ukrepe z namenom identifikacije morebitnih novih osumljencev in zaščite žrtev.