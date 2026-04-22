Razkrita mreža elitne prostitucije, vpleteni tudi nogometaši: »Nikomur ne povej, noseča sem«

Italijanski mediji poročajo o obsežni policijski akciji, ki je razkrila dobro organizirano mrežo elitne prostitucije. Primer odpira resna vprašanja o povezavah med elitnim podzemljem in svetom športa, v središču pozornosti pa naj bi bili tudi nogometaši iz Serie A.

Po poročanju časnika La Gazzetta dello Sport je italijanska finančna policija Guardia di Finanza pod nadzorom tožilke Brune Albertini razkrila skupino, ki je delovala pod krinko agencije za organizacijo ekskluzivnih dogodkov. V ozadju naj bi šlo za sistem, ki je premožnim strankam ponujal tudi nezakonite storitve.

Od prestižnih klubov do hotelskih sob

Preiskava je pokazala, da je bila shema natančno izdelana. Strankam so organizirali večerne izhode v najelitnejše milanske klube, nato pa so sledila zasebna druženja v luksuznih hotelih, kjer naj bi ponujali dodatne storitve. Poseben poudarek naj bi bil na dogodkih po športnih tekmah, kjer so ciljali na športnike, med njimi tudi nogometaše najvišjega italijanskega ranga.

Velik denar in vplivni klienti

Po sodnih dokumentih naj bi mreža ustvarila več kot 1,2 milijona evrov prometa, v preiskavi pa se omenja najmanj 50 vplivnih strank. Med njimi naj bi bili športniki, znane osebnosti in podjetniki. V sistem so bile vključene tako profesionalne spremljevalke kot mlajša dekleta, ki naj bi prejemala le del zaslužka, medtem ko so organizatorji pobrali najmanj polovico. Dekleta so delovala kot hostese ali spremljevalke, nato pa naj bi jih spodbujali k plačanim odnosom z gosti.

Delovali več let, tudi med pandemijo

Organizacija naj bi delovala že od leta 2019 in nadaljevala dejavnosti tudi v času pandemije covida-19, kljub prepovedim zbiranja. Zabave naj bi potekale skoraj vsak dan, preiskovalci pa so odkrili tudi primere nezakonitih zasebnih srečanj v zaprtih prostorih.

Preiskava je razkrila tudi nekatere zaskrbljujoče primere. V enem izmed prestreženih sporočil naj bi dekle po srečanju z znanim nogometašem zapisalo, da je zanosila, kar dodatno kaže na posledice takšnega sistema. »Nikomur ne povej ... naredila sem test in sem noseča,« je pisalo v enem od sporočil dekleta, ki je bila jeseni 2025 na večerji z znanim nogometašem.

Po navedbah medijev naj bi se na zabavah uporabljal tudi tako imenovani »party gas«, snov, ki povzroča evforijo, a ne pušča sledi v telesu.

Aretacije in nadaljevanje preiskave

Policija je pridržala štiri glavne osumljence, ki se soočajo z očitki o spodbujanju in izkoriščanju prostitucije, pranju denarja ter sodelovanju v hudodelski združbi.

Identitete strank za zdaj ostajajo skrite, a italijanski mediji poročajo, da bi preiskava lahko razkrila še nova imena in dodatne podrobnosti.