Umor mlajše ženske, ki se je zgodil v soboto dopoldne v središču Reke, je bil storjen s hladnim orožjem, pri tem se je zgodil tudi za poskus samomora mlajše moške osebe, je v soboto po ogledu kraja dejanja izjavil namestnik županijske državne tožilke Darko Karlović. Orožje, s katerim je bil umor storjen, so našli, odrejena pa je bila obdukcija trupla pokojnice, je po ogledu kraja dejanja še izjavil Karlović.

Spomnimo, policisti so v soboto okoli 8. ure, ko so ukrepali po prejeti prijavi, na stopnišču stavbe na Trgu Republike Hrvaške na Reki našli hudo poškodovano žensko, ki je še kazala znake življenja. Takoj ji je bila nudena zdravniška pomoč, vendar je kljub poskusu oživljanja umrla.

Nekaj kasneje je bil v stanovanju v isti stavbi najden mlajši moški z ranjenim vratom, ki ga povezujejo s tem kaznivim dejanjem; bil je oskrbljen in je pod nadzorom policistov.

Našli so jo v tretjem nadstropju s 30 vbodnimi ranami

Po neuradnih informacijah 24 sata je bila žrtev najdena na stopnišču tretjega nadstropja, z okoli 30 vbodnimi ranami v zgornjem delu telesa.

Sledi krvi so vodile vse do četrtega nadstropja, do enega od stanovanj, pri katerem je policija nato začela izvajati postopke.

Celotno stopnišče zalito s krvjo

Eden od stanovalcev je opisal dramatične trenutke: »Slišal sem neko vpitje in hrup. Stopil sem na hodnik in videl policijo, kako trka po vratih stanovanja. V tem stanovanju je dolga leta živela dobra družina – oče, mati in sin. Spominjam se ga še kot dečka. Potem je policija začela na silo odpirati vrata, meni pa so rekli, naj se vrnem v stanovanje in naj ne hodim ven. Sprva sploh nisem dojel, potem pa sem ugotovil, da je bilo celotno stopnišče zalito s krvjo,« je pretreseno povedal.

Gre za mladi osebi, v dvajsetih letih, motiv zločina pa naj bi bila ljubosumnost.