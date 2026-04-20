Razkrito, kdo je napadalec, ki je v ZDA ubil osem otrok: sedem trupelc našli v hiši, osmega je ustrelil med begom (FOTO)

Oboroženi napadalec je v nedeljo v množičnem streljanju v hiši v Shreveportu v ameriški zvezni državi Louisiana ubil osem otrok, starih od enega do 14 let . Primer obravnavajo kot družinsko nasilje. Napadalca je policija pozneje med pregonom z vozilom ubila, so sporočile lokalne oblasti. Policija je osumljenca identificirala kot Shamara Elkinsa, je za Reuters povedala Leigh Anne Evensky, tiskovna predstavnica župana Shreveporta.

Ustreljenih najmanj deset ljudi, podrobnosti o stanju preživelih niso znane

Trupla sedmih otrok so našli v hiši, osmi otrok pa je bil ustreljen med poskusom bega prek strehe, je predstavnik policije v Shreveportu Christopher Bordelon povedal lokalni televiziji KTBS. Policija je navedla, da je bil osumljenec z nekaterimi otroki, ki so živeli v hiši, v sorodu. Po prvih informacijah naj bi se dogajanje začelo, ko je osumljenec ustrelil žensko, nato pa se odpravil nekaj ulic stran do hiše, v kateri so živeli otroci, je policija Shreveporta zapisala na Facebooku. Bordelon je za KTBS dejal, da je šlo za »neverjetno grozljiv« kraj zločina. Incident se je zgodil v nedeljo po 6. uri zjutraj, je povedal novinarjem. Dodal je, da je bilo ustreljenih najmanj deset ljudi, ni pa navedel podrobnosti o stanju preživelih.

»Tragična situacija, morda najhujša, kar smo jih kdaj imeli v zgodovini«

Po streljanju je osumljenec ukradel vozilo, umrl pa je, ko je policija med pregonom streljala na vozilo. Preganjanje se je nadaljevalo v sosednjo župnijo Bossier, je povedal tiskovni predstavnik. Dogodek, v katerem je policist ustrelil moškega, preiskuje policija Louisiane, je povedala tiskovna predstavnica Kate Stegall. »To je tragična situacija, morda najhujša, kar smo jih kdaj imeli v zgodovini,« je dejal župan Shreveporta Tom Arceneaux.

Na poznejši novinarski konferenci je senator zvezne države Louisiana Sam Jenkins, katerega okrožje zajema velik del Shreveporta, dejal, da streljanje kaže na potrebo po več sredstvih za boj proti družinskemu nasilju. »Če imamo nekoga z zgodovino družinskega nasilja, poskrbimo, da bodo ti viri in ta pomoč na voljo neprekinjeno in dosledno, da bi se izognili temu, kar smo videli danes,« je dejal Jenkins. Reutersu ni uspelo takoj ugotoviti, ali je imel osumljenec zgodovino družinskega nasilja. Predsednik predstavniškega doma ZDA Mike Johnson, ki prihaja iz Shreveporta, je streljanje na družbenih omrežjih označil za »srce parajočo tragedijo«. Guverner Louisiane Jeff Landry pa je zapisal, da se z ženo »molita za vse prizadete«.