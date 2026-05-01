Razvojno ovirano partnerico več mesecev mučila in polivala z belilom, posmrtne ostanke našli v zabojniku: »Naletela je na pošast«

V mestu New Rochelle v ameriški zvezni državi New York je bila 43-letna Kenya Tilford obsojena na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta zaradi umora svoje partnerice, 27-letne Concette Morton. Sodišče je ugotovilo, da je obsojenka žrtev več mesecev sistematično mučila, preden jo je ubila in njeno truplo skrila v zabojniku za shranjevanje za stanovanjsko stavbo, poroča True Crime News.

Kenya Tilford na sodišču. FOTO: Posnetek Zaslona

Žrtev prisilila spati v kopalni kadi

Porota je Tilfordovo marca spoznala za krivo umora prve stopnje po določbi, ki vključuje mučenje, poleg tega pa še kaznivih dejanj davljenja, prikrivanja trupla, zastraševanja prič in drugih povezanih kaznivih dejanj. Kazen ji je bila izrečena 23. aprila. Po ugotovitvah preiskave se je Concetta Morton maja 2023 preselila v stanovanje obsojenke. Ker je bila razvojno ovirana, so njeni svojci kmalu izrazili resno zaskrbljenost za njeno varnost. V prvem mesecu skupnega bivanja so jo dvakrat prepričali, da se vrne domov, vendar se je nato ponovno vrnila k partnerici.

Tožilstvo je na sojenju predstavilo dokaze o dolgotrajnem nasilju. Mortonova naj bi bila prisiljena spati v kopalni kadi, obsojenka pa naj bi jo med drugim polivala z belilom. Preiskovalci so pridobili tudi posnetke nadzornih kamer, ki prikazujejo, kako je Tilfordova pred kaznivim dejanjem kupovala zaščitno obleko s kapuco, belilo, ponjave, papirnate brisače, gumijaste rokavice, motorno žago in plastični zabojnik.

Po ugotovitvah policije se je umor zgodil 11. septembra 2023. Truplo žrtve je bilo odkrito po tem, ko je sorodnik obsojenke policiji razkril lokacijo, potem ko naj bi ga ta prosila za pomoč pri odstranitvi posmrtnih ostankov. Ti so bili najdeni v zabojniku, ki ga je obsojenka pred tem kupila, in so bili že v stanju razkroja. Na sojenju sta pričali tudi dve ženski, ki sta opisali pretekle izkušnje z obsojenko. Ena je navedla, da ji je prisilno dajala zdravila in da je bila več dni spolno zlorabljena, druga pa je govorila o nasilnih fantazijah, ki naj bi jih Tilfordova izražala.

Na izreku kazni je sestra žrtve, Joanne Dunn, poudarila: »Naletela je na pošast. Oseba, ki jo je ljubila, jo je mučila, stradala in pretepla do smrti. To ni bilo enkratno dejanje. To je bilo dolgotrajno in namerno izkoriščanje njene ranljivosti.« Okrožna tožilka Susan Cacace je ob tem izpostavila, da je šlo za prvi primer sojenja za umor z mučenjem v tem okrožju, ter izrazila upanje, da bo sodba družini žrtve prinesla vsaj delno zadoščenje in občutek pravičnosti.