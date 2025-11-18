  • Delo d.o.o.
OPUSTOŠENJE

Reka Idrija prestopila bregove in uničila vse pred seboj, besnenje narave prizaneslo le cerkvi

Furlanijo - Julijsko krajino so prizadele katastrofalne poplave. Vasi so pod vodo, dva sta izginila v blatni reki.
Blatna reka je rušila hiše in odnašala prebivalce.
Blatna reka je rušila hiše in odnašala prebivalce.
T. H.
 18. 11. 2025 | 06:50
A+A-

Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini, zelo blizu meje s Slovenijo, je včeraj ponoči zajelo tako obilno deževje, da so se manjše reke in potoki v zelo kratkem času spremenili v divje hudournike, ki so zalivali ceste, hiše in kleti. Močno deževje je sprožilo tudi številne zemeljske plazove, nekaj hiš je bilo zasutih, prebivalce pa so ponoči evakuirali.

Prizadelo je tudi prestižno restavracijo z Michelinovo zvezdico.

Najhuje je bilo na območju mesta Krmin, kjer je v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave, zaradi katerih je bilo zaprtih več cest in uničenih stanovanjskih hiš. Plaz blata je v vasi Bračan (Brazzano di Cormons) zasul in odnesel več hiš.

Prihrumel je s hriba za cerkvijo – slednja je ostala ena redkih nepoškodovanih stavb. Popolnoma je porušil trinadstropno hišo, v kateri so ostali ujeti prebivalci. Enega od njih so rešili gasilci, dva pa sta ostala zasuta v globokem blatu. Iskale so ju reševalne ekipe iz vse regije, upanje, da bosta preživela, je kopnelo iz minute v minuto.

Furlanija - Julijska krajina je bila pod vodo. FOTOGRAFIJI: Vigili del Fuoco
Furlanija - Julijska krajina je bila pod vodo. FOTOGRAFIJI: Vigili del Fuoco

Poplavljene so bile tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso bili ogroženi. Težave so imeli na cestah v krajih Visco, Trivignano in Chiopris-Viscone. Za Furlanijo - Julijsko krajino je sicer v nedeljo in ponoči veljalo rumeno opozorilo zaradi dežja.

Povodenj je prizadela tudi Antonio Klugmann, šefinjo kuhinje v Argine a Vencò, prestižni restavraciji z Michelinovo zvezdico v Dolenjem v Brdih (Dolegna dell Colio), vasici tik ob slovenski meji. Reka Idrija (Judrio) je čez noč zalila jedilnico, kuhinjo in celotno pritličje, njene goste in zaposlene pa so morali evakuirati.

 

