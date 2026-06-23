Rekordni zaseg kokaina v Avstraliji, droga bi bila na ulici vredna 488 milijonov evrov (FOTO)

Avstralska policija je zasegla rekordne 2,7 tone kokaina, skritega v plastičnih posodah, zakopanih v zemljo na obrobju Sydneyja, so v ponedeljek sporočili preiskovalci. Po navedbah preiskovalne skupine za organizirani kriminal gre za največji zaseg kokaina v avstralski zgodovini. Policija trdi, da je organizirana kriminalna združba s sedežem v Sydneyju poskrbela, da je tuje plovilo kokain raztovorilo na severu Queenslanda, nato pa so ga prepeljali v Sydney, kjer naj bi ga razpečevali naprej. Kokain bi bil v ulični prodaji vreden več kot 800 milijonov avstralskih dolarjev oziroma okoli 488 milijonov evrov.

Zakopan je bil v zemljo v plastičnih posodah.

»Ta denar ne bo končal v žepih organiziranega kriminala,« je dejal šef avstralske zvezne policije Stephen Jay. Kot je pojasnil, preiskava izvora drog še poteka. »Sodelovali bomo z mednarodnimi in domačimi organi pregona, da bi identificirali odgovorne kriminalne združbe,« je dodal.

Tranzitna točka

Plovilo, s katero naj bi drogo prepeljali v državo, so oblasti zadržale na Salomonovih otokih. Pacifiške otoške države so sicer postale tranzitna točka za velike pošiljke kokaina in metamfetamina na črnem trgu, namenjene v Avstralijo in Novo Zelandijo. Droga prihaja tudi iz Južne Amerike in jugovzhodne Azije.

Droga bi bila v ulični prodaji vredna okoli 488 milijonov evrov.

Kokain so sicer odkrili že v petek v plastičnih posodah, zakopanih v podzemnih bunkerjih, ki so bili skriti pod lažnimi tlemi. Našli so ga na zadnjem delu posestva v Londonderryju, severozahodnem predmestju širšega območja Sydneyja. Policisti so ob tem aretirali dva moška, stara 21 in 25 let, ki sta poskušala pobegniti. Po avstralski zakonodaji jima zaradi razpečevanja »komercialne« količine droge po poročanju AFP grozi celo dosmrtni zapor. Šesterico, ki je domnevno vpletena v uvoz kokaina, so pred tem že aretirali.

Smrti, povezane s kokainom, so se v Avstraliji leta 2024 povečale za 28 odstotkov in dosegle rekordnih 141 primerov, kaže letno poročilo o predoziranjih, še poroča AFP. Poročilo je ta mesec objavil Penington Institute, ki raziskuje uporabo drog.