Resen preplah: Rusi napadli največjo evropsko jedrsko elektrarno, a trdijo, da so jo Ukrajinci sami sebi (FOTO)

Rusko jedrsko podjetje Rosatom je po navedbah ruskih medijev sporočilo, da je napad povzročil luknjo v steni strojnice, ni pa poškodoval osrednje opreme. Ukrajino je obtožilo za namerni napad, kar so v Kijevu odločno zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje Rosatom, so elektrarno nadzoruje, je v izjavi zatrdilo, da so dron nadzirali preko optičnega kabla in da zato ni mogoče, da je bil napad slučajen. »Danes smo bili korak bliže incidentu, ki bi zelo verjetno prizadel celo tiste, ki živijo daleč onkraj meja Rusije in Ukrajine,« je za ruske medije povedal generalni direktor Rosatoma Aleksej Likačev. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je obtožbe zavrnilo in zatrdilo, da te niso logične. »Ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno na svojem ozemlju, nad katero želi znova pridobiti suveren nadzor,« je sporočilo.

Generalni direktor agencije Rafael Grossi je v izjavi na omrežju X v soboto zvečer izpostavil, da »iz elektrarne ali proti njej ne sme priti do nobenega napada, saj da so napadi na jedrske objekte igranje z ognjem«. Nuklearka Zaporožje, največja jedrska elektrarna v Evropi, leži blizu frontne črte na jugu Ukrajine. Odkar jo je ruska vojska leta 2022 zasedla, sta se sprti strani večkrat medsebojno obtožili napadov nanjo.