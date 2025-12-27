Dramatična akcija se je odvijala v petek na območju Banovega brda pri razgledni točki Trojnaš v občini Draž. Kot smo že poročali, je bil enajstletni deček na izletu s starši, ko je stekel proti razgledni točki, nato pa se je za njim izgubia sled. Potem ko je županijski center 112 Osijek ob 16.41 prejel obvestilo, so začeli obsežno iskalno akcijo.

11-letnega dečka Marka so iskali pripadniki Državne intervencijske enote civilne zaščite Osijek (vključno z poveljniškim vozilom in dvema dronoma s termovizijo) ter policisti specialne in splošne policije.

Našli so ga v grmovju

Kot je poročal Dnevnik Nove TV, so člani iskalne ekipe 11-letnika našli v grmovju, potem ko so zaslišali klice na pomoč. »Zaradi hitre reakcije in usklajenega delovanja vseh vključenih služb je bil otrok najden okoli 21.20 in izročen staršem. Zahvaljujemo se vsem udeležencem za profesionalnost, hitro reakcijo in izjemno sodelovanje, ki je pripeljalo do srečnega izida te zahtevne akcije,« so sporočili iz Uprave civilne zaščite.

»Iskali smo ga šest ur, zdelo se je kot večnost«

»Iskali smo ga polnih šest ur, ki so se zdele kot večnost. V iskanje se je vključila vsa Hrvaška – policija, gasilci, HGSS, vse državne službe, naši prijatelji, sosedi in vsi dobri ljudje, ki so delili objave in ponujali pomoč. Na srečo smo ga našli. Ustrašil se je psa, zašel v gozd in zaspal. Ko se je prebudil in ugotovil, da ga iščemo, se je takoj oglasil. Ko se je zbudil, je ugotovil, da ga iščemo. Povedal nam je, da ga je rešil Mirko. Najpomembneje je, da je dobro,« pa je navedla dečkova mama.