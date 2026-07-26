Robotski sesalnik se je spremenil v bombo, 25-letnik je končal v komi (FOTO)

Avstralec Lachie Perrem (25) je utrpel opekline na 75 odstotkih telesa, potem ko je v njegovi hiši v Brabhamu pri Perthu nenadoma zagorel robotski sesalnik. Nujno so ga odpeljali v bolnišnico, nekaj časa je bil v komi, pozneje pa je prestal več operacij. Fotografije, posnete po eksploziji, ki se je zgodila 2. julija, prikazujejo razbita okna in počrnele stene. Škoda se je raztezala od kuhinje do dnevne sobe, pohištvo je bilo popolnoma uničeno, talne deske zoglenele, razbitine pa raztresene po vsej hiši.

Njegova mama Fiona Perrem je za avstralske medije razkrila več podrobnosti o skoraj tragičnem dogodku. »Imel je robotski sesalnik in ni vedel, da je baterija začela puščati. Ko je začel kuhati, je iskra zanetila napravo in povzročila eksplozijo. Takrat se je nahajal zelo blizu sesalnika,« je povedala Fiona, ki na platformi GoFundMe zbira denar za zdravljenje svojega sina.

Napravo so poslali v državni urad za gradbeništvo in energetiko, kjer bodo opravili nadaljnjo preiskavo. Ministrstvo za gasilske in nujne službe Zahodne Avstralije je sporočilo, da so litij-ionske baterije, ki se pogosto uporabljajo v robotskih sesalnikih, lahko izjemno nevarne.

Zaradi eksplozije doslej prestal že tri operacije

»Ko pride do okvare litij-ionskih baterij, lahko pride do silovitega razpoka ene ali več baterijskih celic, pri čemer se sproščajo strupeni, vnetljivi in eksplozivni plini ter nastane intenziven požar, ki se vzdržuje sam. To se lahko zgodi zelo hitro in je zelo nevarno,« je dejal predstavnik ministrstva.

Perrem je zaradi eksplozije doslej prestal že tri operacije, med drugim presaditev kože na prstih, levem komolcu in trupu. Začasno je izgubil tudi glas, njegova mama pa je razkrila, da ga v prihodnjih mesecih čaka še več operacij, poroča Jutarnji.hr.