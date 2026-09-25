Romana izginila iz bolnišnice, nekaj dni pozneje so jo našli mrtvo

Sodelavke in sodelavci z ginekološko-porodniškega oddelka v Levicah na Slovaškem se poslavljajo od 34-letne Romane, ki se je spominjajo kot vesele in požrtvovalne ženske velikega srca. Njeno življenje se je tragično končalo po večdnevnem iskanju. Ko so jo našli, je bilo žal že prepozno.

»Dovolj je bilo, da si vstopila v prostor, pa si s svojim nasmehom, energijo in dobro voljo takoj polepšala dan vsem okoli sebe,« so zapisale njene sodelavke in sodelavci v ganljivem spominu, objavljenem na družbenem omrežju. Poudarili so tudi njeno skrb za pacientke, prijazno besedo in nasmeh, ki ga ne bodo pozabili. Na družbenih omrežjih žalujejo tudi številne matere, ki jim je Romana pomagala med porodom, poroča slovaški portal Regiony.sk.

Iskanje se je končalo tragično

Romano so nazadnje videli v soboto, 19. septembra, v kraju Bátovce v okrožju Levice na Slovaškem. Od tam se je z avtomobilom odpeljala na neznano lokacijo. Za 34-letnico iz Žilinskega okraja je nato stekla policijska iskalna akcija. Za pomoč pri iskanju so prosili tudi njeni svojci in prijatelji.

V torek zjutraj je prišla novica, ki so se je vsi bali. Slovaški reševalni sistem je sporočil, da so pogrešano Romano našli, vendar ji žal ni bilo več mogoče pomagati. Okoliščine njene smrti in kraj, kjer so jo našli, za zdaj niso bili objavljeni.

Ganljivo slovo sodelavcev

Romanine sodelavke in sodelavci so se od nje poslovili z besedami, ki razkrivajo, kako močno je zaznamovala njihovo delovno okolje. »Težko se sprijaznimo s tem, da te ni več med nami. Ostajajo nam skupni trenutki, fotografije, smeh in številni lepi spomini. Hvala ti za vso radost, ki si jo prinašala med nas, in za dobroto, ki si jo izkazovala ljudem okoli sebe. Tvoj nasmeh in energija nam bosta zelo manjkala, vendar bosta za vedno ostala v naših srcih,« so sporočili njeni kolegi, poroča Telegraf.rs.