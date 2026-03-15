Romanca jo je drago stala! 80-letnica dve leti nakazovala denar »vojaku«, nato ugotovila, da ...

Prek družbenih omrežij in mobilne aplikacije je lažni vojak pravaral 80-letnico, ki mu je za različne potrebe skupaj nakazala več deset tisoč evrov, so sporočili iz PU Zagreb. Neznanega storilca je 80-letnica policiji prijavila v petek, 13. marca, zaradi kaznivega dejanja goljufije v zadnjih dveh letih.

Romantična goljufija ena najpogostejših finančnih spletnih goljufij

Kot so opozorili na policiji, je romantična goljufija ena najpogostejših finančnih spletnih goljufij, pri kateri se goljuf izdaja, da si želi romantične zveze, žrtve pa išče na spletnih straneh za zmenke, družbenih omrežjih ali prek e-pošte, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist.

Storilci romantičnih goljufij v komunikaciji izražajo močna čustva do žrtve, potem ko pridobijo njeno zaupanje, pa od nje zahtevajo denar, darila ali podatke o bančnih karticah. Lahko jo tudi prosijo, naj jim pošlje osebne fotografije ali posnetke.

Če vas neznana oseba iz kakršnegakoli razloga prosi, da ji nakažete denar, prenehajte s takšno komunikacijo in denarja ne nakazujte. Če posumite, da gre za goljufijo ali drugo protipravno ravnanje, dogodek takoj prijavite policiji.