Rop stoletja v Parizu, to so ukradeni dragulji cesaric in kraljic, vredni milijone (VIDEO in FOTO)

Poročali smo, da so roparji iz Louvra v Parizu ukradli nakit v vrednosti več milijonov evrov, zdaj pa je razkrit celoten seznam dragocenosti.
Do drzne kraje je prišlo v nedeljo, 19. oktobra, okoli 9.30 zjutraj po lokalnem času, ko je več oseb nasilno vstopilo skozi okno v znameniti Galeriji Apolona (Galerie d’Apollon), ki je bila odprta za obiskovalce, je potrdil predstavnik Louvra.
Po podatkih francoskega Ministrstva za kulturo so roparji odnesli devet dragocenih predmetov, med njimi:
Roparji so ukradli tudi zlato krono, okrašeno s smaragdi in diamanti, ki je prav tako pripadala cesarici Evgeniji. Med begom so jo odvrgli pred muzejem, kjer so jo pozneje našli.
Ključne informacije
Vsi ti predmeti so bili nekoč v lasti zgodovinskih osebnosti iz 18., 19. in začetka 20. stoletja. »Poleg tržne vrednosti imajo ti predmeti neprecenljivo dediščinsko in zgodovinsko vrednost,« so zapisali v izjavi Louvra. Na kraju dogodka sta bila tudi ministra za kulturo in notranje zadeve skupaj z vodstvom muzeja.
Po poročanju France 24 so roparji s seboj prinesli majhne motorne žage in kotne brusilke, s katerimi so dosegli sobo, ki so jo načrtno izbrali. Francoski notranji minister Laurent Nuñez je dejal, da je rop trajal približno sedem minut.
Po informacijah časopisa Le Parisien so bili v rop vpleteni štirje storilci. Dva sta bila preoblečena v delavca z rumenimi jopiči, druga dva pa sta čakala zunaj na skuterjih.
Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je na omrežju X potrdila, da pri incidentu ni bilo poškodovanih med obiskovalci, osebjem ali policisti. Dodala je, da preiskava že poteka.
Galerija Apolona v Louvru sicer hrani najstarejše in najdragocenejše dragulje Francije, vključno z državnimi kronanimi dragulji ter zgodovinskimi diamanti, kot so Regent, Sancy in Hortensia, navaja spletna stran muzeja.