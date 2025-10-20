Rop stoletja v Parizu, to so ukradeni dragulji cesaric in kraljic, vredni milijone (VIDEO in FOTO)

Poročali smo, da so roparji iz Louvra v Parizu ukradli nakit v vrednosti več milijonov evrov, zdaj pa je razkrit celoten seznam dragocenosti.

Do drzne kraje je prišlo v nedeljo, 19. oktobra, okoli 9.30 zjutraj po lokalnem času, ko je več oseb nasilno vstopilo skozi okno v znameniti Galeriji Apolona (Galerie d’Apollon), ki je bila odprta za obiskovalce, je potrdil predstavnik Louvra.

Po podatkih francoskega Ministrstva za kulturo so roparji odnesli devet dragocenih predmetov, med njimi:

safirno tiaro, ogrlico in eno uhan, ki sta ju nosili kraljici Marie-Amélie in Hortense ,

in , smaragdno ogrlico in uhane, ki jih je nosila Marie-Louise , druga žena Napoleona Bonaparta ,

, druga žena , tiaro in veliko broško cesarice Evgenije ,

, ter broško relikviarij.

Roparji so ukradli tudi zlato krono, okrašeno s smaragdi in diamanti, ki je prav tako pripadala cesarici Evgeniji. Med begom so jo odvrgli pred muzejem, kjer so jo pozneje našli.

Ključne informacije Francosko ministrstvo za kulturo je objavilo seznam devetih ukradenih draguljev. Predmeti so vredni več milijonov evrov in imajo neprecenljiv zgodovinski pomen. Roparji so uporabili motorne žage in brusilke, dejanje pa so izvedli v le sedmih minutah.

Neprecenljiva zgodovinska vrednost

Vsi ti predmeti so bili nekoč v lasti zgodovinskih osebnosti iz 18., 19. in začetka 20. stoletja. »Poleg tržne vrednosti imajo ti predmeti neprecenljivo dediščinsko in zgodovinsko vrednost,« so zapisali v izjavi Louvra. Na kraju dogodka sta bila tudi ministra za kulturo in notranje zadeve skupaj z vodstvom muzeja.

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Po poročanju France 24 so roparji s seboj prinesli majhne motorne žage in kotne brusilke, s katerimi so dosegli sobo, ki so jo načrtno izbrali. Francoski notranji minister Laurent Nuñez je dejal, da je rop trajal približno sedem minut.

Po informacijah časopisa Le Parisien so bili v rop vpleteni štirje storilci. Dva sta bila preoblečena v delavca z rumenimi jopiči, druga dva pa sta čakala zunaj na skuterjih.

FOTO: Olivia Wong Olivia Wong Via Reuters

Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je na omrežju X potrdila, da pri incidentu ni bilo poškodovanih med obiskovalci, osebjem ali policisti. Dodala je, da preiskava že poteka.

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Galerija Apolona v Louvru sicer hrani najstarejše in najdragocenejše dragulje Francije, vključno z državnimi kronanimi dragulji ter zgodovinskimi diamanti, kot so Regent, Sancy in Hortensia, navaja spletna stran muzeja.

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters