Rutinski poseg se je sprevrgel v nočno moro: Jelena (22) izgubila bitko za življenje

Iz Srbije prihaja tragična vest. Jelena J. (22) je umrla 6. decembra v Beogradu, potem ko se je mesec dni borila za življenje po na videz rutinskem posegu – odstranitvi modrostnega zoba v eni od stomatoloških klinik v Užicu, poroča Kurir. Po standardnem posegu se je njeno stanje drastično poslabšalo, okužba se je razširila po prsnem košu in vratu, zdravstveni zapleti pa so zahtevali premestitev v Beograd in operacijo. Dekle žal ni preživelo.

Oče je opisal pretresljive podrobnosti

Oče umrlega dekleta pa je za medije opisal pretresljive podrobnosti. »Vse se je začelo rutinsko. Izpulili so ji modrostni zob, potem pa je čez nekaj časa šlo vse na slabše. Šla je v tisto zasebno ordinacijo, kjer so ji opravili poseg, ker je začelo otekati. Govorili so, da bo v redu. Zdravnico smo vprašali, ali naj gre slikat zob, ona pa je govorila, da bo minilo. Sedmi dan po operaciji smo šli v Beograd, kjer so jo pod nujno operirali. Mesec dni se je borila za življenje, v soboto pa je umrla. Da lahko do tragedije pride zaradi zoba, je neverjetno,« je za Alo! povedal Slobodan J.

Kot je še pojasnil, se je okužba, ki se je začela po izpahu zoba, razširila po prsnem košu in vratu. »Ta okužba je neka vrsta sepse, zajela je vse, tudi vrat in prsni koš. Vsak dan sem hodil v urgentni center, šlo je za mesec dni trajajoč boj. To je bila banalna stvar, a hči, žal, ni zdržala,« je dodal oče in navedel, da je imela zdravnica, ki je izvedla poseg, dober sloves in izkušnje iz Norveške. Tožilstvo je že sprožilo preiskavo. Odredilo je tudi obdukcijo, da bi razjasnili vse okoliščine tega primera.