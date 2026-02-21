S kovinsko palico do smrti potolkel štiri brezdomce, je bil res neprišteven? (VIDEO)

Newyorška porota je v petek 31-letnega moškega spoznala za krivega naklepnega umora štirih brezdomcev, ki jih je leta 2019 napadel na ulicah v Kitajski četrti. Porota je zavrnila argumente obrambe o neprištevnosti, poročajo ameriški mediji. Randy Santos je leta 2019 v 30 minutah s kovinsko palico do smrti pretepel štiri brezdomce, ki so spali na ulicah Kitajske četrti. Njegovi odvetniki so to priznali, vendar trdili, da ne more kazensko odgovarjati zaradi duševne bolezni.

Santos naj bi verjel, da mora ubiti 40 ljudi, sicer bo umrl sam. Društvo za pravno pomoč, ki je zastopalo Santosa, je napovedalo, da bo vložilo pritožbo. »Ni dvoma, da je Randy že leta trpel za shizofrenijo,« je sporočilo društvo. Santosu, ki je bil obsojen tudi zaradi poskusa umora in napada, grozi dosmrtna zaporna kazen. Izrek kazni je predviden 16. aprila. Umori so spodbudili pregledovanje prizadevanj mesta za pomoč in zaščito brezdomcev, katerih število je doseglo rekordno višino.