S piramide, kjer so nekoč žrtvovali ljudi, streljal na turiste, ženska izgubila življenje

Kanadčanka je umrla, 13 drugih turistov pa je bilo ranjenih, potem ko je v ponedeljek dopoldne po lokalnem času moški s pištolo začel streljati v znamenitem starodavnem mehiškem mestu Teotihuacan. Obenem je zajel skupino ljudi za talce. Malo po 11.30 se je povzpel do polovice Lunine piramide – skoraj 2000 let stare strukture, ki so jo nekoč uporabljali za ritualna žrtvovanja ljudi, po napadu na nič hudega sluteče pa je storil samomor.

Mehiške oblasti so sporočile, da je bil strelec 27-letni Mehičan Julio Cesar Jasso. V streljanju je bila ubita ena Kanadčanka, od 13 ranjenih pa jih je bilo sedem ustreljenih. Druge poškodbe so nastale zaradi kaosa ob napadu na živahni turistični atrakciji. Šest Američanov, tri Kolumbijce, enega Rusa, dva Brazilca in enega Kanadčana so odpeljali v bolnišnico. Najmlajši poškodovani je imel šest let, najstarejši 61. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo Jassoja, ki v črni maski in s pištolo v roki hodi po platoju piramide, medtem ko ležijo talci z obrazom proti tlom. Na enem od videoposnetkov je videti, kako nenadoma dvigne pištolo in ustreli. Lunina piramida je bila zgrajena med letoma 100 in 450 n. št. – stoletja pred azteškim imperijem –, ko je bil Teotihuacan eno največjih mest v antičnem svetu.

Reševalci so pomagali ranjenim turistom. FOTO: Afp