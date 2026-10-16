S ponarejenim poročnim listom do 63.000 evrov? 38-letna Bosanka naj bi skoraj 18 let molzla socialno pomoč

V Spodnji Avstriji je policija razkrila primer domnevne goljufije s socialnimi prejemki, ki naj bi trajala vse od leta 2008. V preiskavi so se znašli trije osumljenci, ki naj bi s ponarejanjem uradnih listin in njihovim predlaganjem državnim ustanovam omogočili neupravičeno izplačevanje različnih socialnih pomoči. Po navedbah policijske uprave Spodnje Avstrije naj bi s takšnim ravnanjem nastala škoda v višini skoraj 63.300 evrov.

S ponarejenim poročnim listom do dovoljenja za prebivanje

Kot poroča avstrijski ORF, naj bi imela pri domnevni goljufiji osrednjo vlogo 38-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi s ponarejeno tujo listino o sklenitvi zakonske zveze z 39-letnim moškim pridobila dovoljenje za prebivanje v Avstriji, nato pa tudi različne oblike finančne pomoči. Pri tem naj bi sodeloval še 38-letni hrvaški državljan. Oba živita na območju okrožja Mistelbach, medtem ko tretji osumljenec, 39-letni avstrijski državljan, prihaja iz okrožja Hollabrunn.

Policija trojico sumi ponarejanja posebej zaščitenih uradnih listin, ki naj bi jih predložili različnim ustanovam, med drugim matičnemu uradu, okrajnim upravnim organom in avstrijskemu zavodu za zaposlovanje (AMS).

Prejemali naj bi tudi stanovanjske in ogrevalne dodatke

Po poročanju ORF naj bi bili med neupravičeno pridobljenimi sredstvi poleg socialne pomoči tudi dodatki za stanovanjske stroške in ogrevanje. 38-letnica in njen enako stari domnevni sostorilec naj bi s pomočjo spornih dokumentov vlagala zahtevke za različne socialne prejemke zanjo in njene otroke. Preiskovalci ocenjujejo, da naj bi od leta 2008 na tak način neupravičeno prejela skoraj 63.300 evrov. Primer so preiskovali policisti iz Mistelbacha, ki so vse tri osumljence identificirali že junija letos, javnost pa so o ugotovitvah obvestili v sredo, 14. oktobra.

Krivde niso priznali

Vsi trije osumljenci so bili zaslišani, vendar očitanih dejanj niso priznali. Policisti so po končani preiskavi zoper njih podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Korneuburgu. Ali bodo morali domnevno neupravičeno prejete socialne prejemke vrniti in kakšne sankcije jim morebiti grozijo, za zdaj ni znano.