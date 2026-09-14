Sabotaža na tirih?! V iztirjenju vlaka več kot 40 ranjenih

Na severozahodu Francije se je v petek iztiril regionalni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj 44 ljudi, med njimi 18-letno dekle, ki so jo v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, je sporočil tožilec v Rouenu Sebastien Gallois.

Vzrok nesreče sprva ni bil znan, kasneje pa so pristojni sporočili, da bi lahko bil posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice.

130 gasilcev je pomagalo reševati.

Vlak, ki je prevažal 186 potnikov, je vozil med normandijskima mestoma Rouen in Caen, iztiril pa se je okoli 19.45 med krajema Tourville in Elbeuf-Saint-Aubin v departmaju Seine-Maritime. Možnost namernega dejanja preiskovalci obravnavajo kot glavno smer preiskave, je povedal policijski vir. Testi strojevodje na alkohol in droge so bili negativni.

Oblasti so aktivirale načrt za množične nesreče. Na kraj dogodka so napotile 130 gasilcev, pet zdravstvenih ekip in 80 vozil. Poleg gasilcev je bil na kraju nesreče tudi lokalni prefekt, ki je usklajeval reševalno akcijo, je sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot.