Saj ni res, pa je: pogrešanega 40-letnika našli v želodcu pitona

Truplo 40-letnega indonezijskega kmetovalca Hasima Lembesija so našli v velikanskem pitonu, je po poročanju portala Jakarta Globe potrdila policija v indonezijski provinci Severni Maluku. Lembesi je izginil v ponedeljek zvečer, ko se je vračal domov iz sosednje vasi. Po tem, ko so ga svojci več ur zaman čakali, so sprožili iskalno akcijo in ob gozdni poti, po kateri je običajno hodil, našli njegove stvari ter sledi krvi. Nedaleč stran so nato opazili ogromnega pitona z nenavadno velikim trebuhom.

S pomočjo policistov so domačini kačo ubili in ji razparali trup, v njem pa so našli truplo pogrešanega Hasima Lembesija. Tiskovni predstavnik lokalne policije Jaya Afandi M. Soamole je o vse prej kot običajnem dogodku podal tudi uradno izjavo: »Žrtev je bila najdena mrtva okoli 20.30, potem ko jo je napadel piton. Policisti in domačini, ki so pogrešano osebo iskali, so vzeli truplo in ga prepeljali družini v vas Waisakai, kjer ga bodo pripravili za pokop,« je dejal Soamole.

Smrtonosni napadi pitonov na ljudi so sicer zelo redki, a se v Indoneziji občasno zgodijo. Ta država je naravni habitat mrežastih pitonov, ki sodijo med največje kače na svetu. Večina napadov je sicer zabeleženih na podeželju, kjer ljudje delajo v gozdovih ali na plantažah, zato občasno doživijo tudi bližnje srečanje s temi kačami, ki niso strupene, svoj plen pa ubijejo z močnim stiskom, zaradi katerega se žrtev na koncu zaduši.