Saj ni res, pa je: v Gorici lažni policist iz zlatarne odnesel za 29.000 evrov zlata

V trgovino za odkup zlata v italijanski Gorici je pred dnevi vstopil 49-letnik. Prodajalki je pokazal izkaznico z znakom karabinjerjev, se predstavil kot njihov pripadnik in ji povedal, da opravlja preiskavo. Po navedbah karabinjerjev jo je prepričal, da mu je izročila škatlo s približno 400 grami zlatega nakita. Njegovo vrednost so ocenili na okoli 29.000 evrov.

Ko je dobil škatlo, je odšel iz trgovine in sedel v avtomobil, za volanom katerega ga je čakal 30-letnik. Odpeljala sta se, prodajalka pa se je medtem pogovorila z lastnikom in takoj poklicala na pomoč.

V avtomobilu so našli tudi ponarejeno izkaznico

Pri iskanju sta sodelovali enoti iz Vidma in Manzana, pomagali pa so jima tudi goriški karabinjerji. Avtomobil so ustavili v kraju San Giovanni al Natisone v Videmski pokrajini. Pri preiskavi na kraju so našli ves nakit in ponarejeno izkaznico, ki jo je po njihovi rekonstrukciji 49-letnik pokazal prodajalki.

Nakit so vrnili trgovini. Oba moška, ki živita zunaj Furlanije - Julijske krajine, so aretirali zaradi suma goljufije v sostorilstvu in lažnega predstavljanja. Odpeljali so ju v zapor v Vidmu, kjer sta na voljo pravosodnim organom. O aretacijah so karabinjerji javnost obvestili v četrtek, 12. novembra.

V Gorici je podoben izgovor slišala tudi starejša ženska

Da se goljufi z zgodbo o domnevni preiskavi obračajo tudi na ljudi na domu, kaže drug primer iz Gorice. Kot je poročal Primorski dnevnik, je v torek neznanec starejši Goričanki dejal, da je karabinjer in da naj bi bilo njeno vozilo povezano s kaznivim dejanjem. Prepričal jo je, da je pripravila nakit za domnevni pregled, nato pa prišel do njenih vrat in odnesel zlatnino in dragulje.

Podoben primer so v mestu obravnavali že avgusta. Takrat je starejša ženska moškemu, ki se je izdajal za karabinjerja, izročila družinsko zlatnino in gotovino v skupni vrednosti okoli 10.000 evrov. Po prijavi je avtomobil, ki ga je opisala, opazil karabinjer zunaj službe. Poklical je kolege, ti pa so vozilo ustavili in našli vse, kar je moški odnesel.

Pristnost obiska lahko preverite s klicem

Poveljnik karabinjerjev v Vidmu Jacopo Mattone je za Rai pojasnil, da lahko ljudje ob dvomu pokličejo na 112 in preverijo, ali so na njihov naslov res poslali patruljo. Goriški karabinjerji ob tem opozarjajo, da pri takšnih obiskih od ljudi ne zahtevajo izročitve gotovine ali nakita za domnevno preverjanje.