Samooklicani hipnoterapevt je omamljal ženske, jih spolno zlorabljal in skrivaj snemal

Na jugu Francije se je začel sodni proces proti Cyrilu Zattari, učitelju plesa in samouku na področju hipnoterapije, ki je obtožen sistematičnega drogiranja in spolnih zlorab žensk v obdobju desetih let, poroča hrvaški Index. Sojenje poteka za zaprtimi vrati v mestu Aix-en-Provence, potem ko je sodišče ugodilo zahtevi ene od domnevnih žrtev za izključitev javnosti. Zattara, ki je v priporu od leta 2021, je po navedbah medijskih poročil priznal 10 točk obtožnice, povezanih s posilstvi. Skupno je obtožen posilstva 14 žensk, dodatno pa mu tožilstvo očita, da je skrivaj snemal najmanj 20 drugih žensk, približno 20 posnetkov zlorab pa naj bi policija našla na njegovem računalniku. Gradivo prikazuje ženske v stanju izrazite otopelosti med spolnimi odnosi, kar je po navedbah preiskovalcev okrepilo sum, da je šlo za dejanja brez privolitve.

Ciljal na ženske, s katerimi je bil v prijateljskem odnosu

Policijska preiskava je pokazala, da je obtoženec domnevnim žrtvam v pijačo mešal tablete za spanje. Pri tem naj bi pogosto ciljal ženske, s katerimi je bil v prijateljskem ali intimnem odnosu, kar odpira vprašanja o zlorabi osebnega zaupanja. Organi pregona poudarjajo, da je zlorabe izvajal v okoliščinah, ki so se na zunaj predstavljale kot terapevtske seanse ali družabna srečanja. Ena od žensk, ki je primer leta 2019 prijavila policiji, je opisala dogajanje po udeležbi na hipnoterapevtski seansi. Po tem, ko je sprejela vino, ki ji ga je ponudil Zattara, je izgubila spomin. Spominjala se je le drobcev, v katerih jo je silil v spolni odnos, ob tem pa je bruhala. Forenzična analiza je pozneje potrdila prisotnost njegovega DNK na njenem spodnjem perilu in pod nohti. Toksikološki testi so v njenem telesu zaznali močna uspavala, kar je po mnenju preiskovalcev dodatno podprlo sum kaznivega dejanja.

Žrtve in njihove odvetniki. FOTO: AFP

Podobnosti z odmevnim primerom Pelicot

Primer je v Franciji vzbudil izjemno pozornost tudi zaradi podobnosti z nedavno zaključenim procesom proti Dominiqueu Pelicotu. Ta je bil obsojen na 20 let zapora zaradi drogiranja in posiljevanja nekdanje soproge Gisèle, ki so jo v času omamljenosti zlorabljali tudi drugi moški. Afera je v državi sprožila obsežno razpravo o spolnem nasilju, zlorabi zaupanja ter odgovornosti institucij pri zaščiti žrtev. Tudi proces proti Zattari se zato spremlja s posebno pozornostjo, saj obtožnica kaže na soroden vzorec: uporabo drog za onemogočanje odpora, zlorabo terapevtskega konteksta in snemanje napadov brez vednosti vpletenih.