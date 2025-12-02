Satanistični obredni krog? Policija razkrila grozljivo omrežje mučenja otrok

Avstralska policija je aretirala štiri moške, ki jih sumijo posedovanja in razpečevanja posnetkov spolnih zlorab otrok, povezanih z domnevnim mednarodnim satanističnim obrednim omrežjem, so sporočile avstralske oblasti. Enota za spolne zločine pri policiji Novega Južnega Walesa je po obsežni preiskavi posebne delovne skupine vložila kazenske ovadbe proti četverici. Delovna skupina je preiskovala sum mednarodnega kroga, ki naj bi razširjal šifrirane posnetke zlorab, prežete z okultnimi simboli in ritualnimi motivi. Policisti so 27. novembra v Sydneyju izvedli šest hišnih preiskav. V eni od njih so razbili vrata stanovanja 26-letnega osumljenca, za katerega policija trdi, da je imel vodilno vlogo v omrežju. Moškega, ki so ga policisti identificirali kot Landona Germanotto-Millsa, 26, so aretirali v stanovanju v okrožju Waterloo.

Ob njem so obtožili še Stuarta Woodsa Richesa (39), Marka Andrewa Sendeckyja (42) in Benjamina Raymonda Drysdala (46). Germanotto-Millsa in Drysdala policija posebej bremeni spletnega razpečevanja posnetkov spolnih zlorab otrok. Med preiskavami so policisti zasegli elektronske naprave, za katere sumijo, da vsebujejo na tisoče posnetkov zlorab otrok, od dojenčkov do 12-letnikov. Policija je sporočila, da je Germanotto-Mills obtožen tudi posedovanja in razpečevanja gradiva, povezanega z zlorabami živali. Aretacije so rezultat dolgotrajnega dela skupine Strike Force Constantine, ki preučuje spletne skupnosti, povezane z ritualističnimi in satanističnimi temami pri spolnih zlorabah otrok.

Po navedbah policije so med preiskavo odkrili »v Sydneyju delujoče pedofilsko omrežje«, ki je posedovalo, delilo in omogočalo dostop do tovrstnega gradiva prek spletne strani z upravljanjem v tujini. »Vsaka zloraba otrok je grozljiva, toda ti primeri so bili izjemno pretresljivi zaradi simbolov in ritualov, ki so jih uporabljali v komunikaciji in gradivu,« je povedala detektivska nadzornica Jayne Doherty. Dodala je, da bo policija na sodišču dokazovala, da so člani mednarodne skupine izmenjevali vsebine, ki prikazujejo mučenje in zlorabljanje otrok, povezano z okultnimi simboli in satanističnimi motivi. Nemška obramba Legal Aid NSW, ki zastopa Germanotto-Millsa, primera za medije ni želela komentirati. Tudi odvetnik, ki zastopa preostale tri osumljence, se na pozive medijev ni odzval. Vsi štirje osumljenci ostajajo v priporu brez možnosti varščine. Na sodišče se bodo vrnili januarja, poroča People.