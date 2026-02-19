Še en primer strašnih posledic po lepotni operaciji! 28-letnica razkrila: »Skoraj sem umrla«

Bonnie-Louise Cooper je bila prepričana, da ravna pravilno, ko se je za brazilski dvig zadnjice odločila v domači Angliji in ne v tujini. Namesto samozavesti je dobila sepso, tedne v bolnišnici in dolgotrajne psihične posledice. Zdaj, pri 28 letih, odkrito govori o izkušnji, medtem ko britanski poslanci pozivajo k takojšnji prepovedi nevarnega posega. Tako imenovani »tekoči BBL« je nekirurški postopek, pri katerem v zadnjico vbrizgajo dermalna polnila za večji volumen in bolj poudarjeno obliko. Poseg se oglašuje kot manj tvegan od običajnega, a številni zapleti kažejo drugačno realnost. Bonnie-Louise je namreč po njem razvila hudo okužbo in sepso. Po lastnih besedah je bila le uro oddaljena od smrti. Danes trpi za posttravmatsko stresno motnjo, noge ji pogosto omrtvijo, potrebuje fizioterapijo. Povedala je, da se po izkušnji težko zanese na zdravstvene delavce in da se počuti zavedeno, saj je verjela, da poseg izvajajo usposobljeni strokovnjaki.

Leta 2024 je v Združenem kraljestvu po takšnem posegu umrla tudi 33-letna mati petih otrok Alice Webb. Druga ženska, 54-letna Sasha Dean, je po zapletih padla v komo in več kot mesec dni preživela v bolnišnici. Trdila je, da posega ni opravil usposobljen kirurg. Trenutno na Otoku ni jasnih pravil, kdo sme izvajati nekirurške estetske posege, kot so polnila, botoks, laserske terapije ali kemični pilingi. A kaže, da se bo to kmalu spremenilo, saj so primeri hudih zapletov sprožili pozive k strožjemu nadzoru in licenciranju.

Zgodbe o nesrečnem izidu lepotnih posegov sicer niso redkost. Kot smo poročali, je konec decembra Slovenijo pretresla vest o smrti 44-letne ženske iz Slovenj Gradca, ki je odpotovala v Turčijo na operacijo. Za liposukcijo v tujini naj bi se odločila zaradi ugodnejše ponudbe, pri organizaciji pa naj bi sodelovala tudi agencija. Po posegu na kliniki se ji je zdravstveno stanje poslabšalo, zapleti naj bi se nadaljevali tudi po vrnitvi v hotel, 2. januarja 2026 pa je umrla v bolnišnici. Več o tem lahko preberete v članku spodaj.