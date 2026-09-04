Se je Slovencu zameglil um? Poglejte, kaj je počel na hrvaški obali, škode za 160.000 evrov

Splitska policija je končala kriminalistično preiskavo zoper 41-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo, da je sredi avgusta v Tučepih namerno zažgal avtomobil. Moškega so sinoči predali pristojnemu nadzorniku pripora, zoper njega pa so podali kazensko ovadbo zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Policija zanj predlaga odreditev preiskovalnega pripora. Dogodek se je zgodil 18. avgusta okoli 2. ure zjutraj.

Tarča je bil prestižni mercedes razreda S v lasti slovaškega državljana. Nadzorne kamere so posnele osebo, ki je z dvema kanistroma v rokah pristopila do avtomobila, parkiranega pri hotelu Laurentum, ga polila z vnetljivo tekočino in zažgala. Nato je pobegnila, prazna kanistra pa pustila na kraju dogodka.

Mercedes je popolnoma zgorel

Mercedes je v požaru povsem zgorel, ogenj pa se je razširil tudi na sosednje vozilo. Skupno materialno škodo ocenjujejo na približno 160.000 evrov.

Policijski preiskovalci so po ogledu kraja dogodka in pregledu posnetkov izsledili osumljenega 41-letnega Slovenca. Locirali in prijeli so ga 1. septembra ter ga odpeljali na zaslišanje na splitsko policijo.

Policija je sporočila, da se kriminalistična preiskava primera nadaljuje.