Se spomnite grožnje napada, ki nam je vzela dunajski koncert Taylor Swift? Krivca obsojena, znano je, kako se bo končalo zanju (FOTO)

Po sklepni besedi tožilstva in obrambe je izrek sodbe pričakovati pozno popoldan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Po obtožnici naj bi oba obtožena skupaj s Hasanom E. marca 2024 načrtovala tudi napade na treh različnih lokacijah na Bližnjem vzhodu. Hasan E. je zaradi napada z nožem zaprt v Savdski Arabiji, oba obtožena pa zanikata, da bi sodelovala pri tem poskusu umora. Tožilstvo je v kratki sklepni besedi danes zahtevalo obsodbo za 21-letnega Berana A. in njegovega vrstnika Arde K., ker po mnenju tožilstva skupaj s Hasanom E. sestavljata teroristično celico, ki je bila pripravljena na izvedbo napada. Oba obtoženca sta sicer med sojenjem v veliki meri priznala krivdo za obtožbe.

Austrian defendant identified as Beran A, suspected of planning an attack on U.S. singer Taylor Swift's Vienna concert in 2024, is escorted by security personnel in a courtroom for his trial in Wiener Neustadt, Austria, May 28, 2026. REUTERS/Lisa Leutner TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Lisa Leutner Reuters

Med sojenjem sta obtožena tudi poskušala zmanjšati pomen svoje vloge, kar pa je tožilec v sklepni besedi zavrnil. »Vtis, ki sta ga obtožena pustila, ni vtis ubogih sledilcev, na katere je mogoče zlahka vplivati« je menil in dodal, da sta obtoženca morala jasno vedeti, da je Hasan E. iskal somišljenike. Tožilec je na koncu tudi potegnil vzporednico s sredinim sojenjem v Celovcu, kjer je bil storilec terorističnega napada v Beljaku nepravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen. »Tukaj imate priložnost, da daste jasno vedeti, da osebe, ki kujejo teroristične načrte, čakajo stroge kazni,« je še pozval.

Za mlada islamista je življenja praktično konec- FOTO: AFP

Storilcev ni mogoče socializirati, menijo

Odvetnica Berana A. Anna Mair je v sklepni besedi zanikala, da bi njen klient bil ideološki vodja. »Nihče od nas ne more razumeti, kako svet vidi nekdo, ki je tako podvržen indoktrinaciji,« je menila in dodala, da so takrat svet obtoženega sestavljali le 'prijatelji in sovražniki'. Kot je še dejala, se zaveda, da njena stranka ne bo zapustila sodišča kot svoboden človek, saj je priznal huda kazniva dejanja, vendar pa za podporo Hasanu E. pri poskusu umora po njenem ni dokazov.

Kratko sklepno besedo je imel tudi odvetnik obtoženega Arde K. David Jodlbauer, ki je menil, da je mogoče za razliko od Hasana E. njegovega klienta socializirati. »Arda bomo dobili nazaj,« je menil, kar je ob koncu zaprosil tudi obtoženec sam. »Če dobim priložnost, bi rad dokazal, da se bom vključil v družbo,« je povedal. Beran A. je v svojem kratkem sklepnem govoru izrazil obžalovanje za pretekla dejanja. Po sklepnih besedah so se porotniki umaknili na posvet. Izrek sodbe je pričakovati v poznih popoldanskih urah, še poroča APA.