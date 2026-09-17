Še vedno odmeva tragedija slovenske družine v Italiji: preiskava eksplozije v Miletu v ključni fazi

Slovenija še vedno žaluje za družino Jamnik - Kobolt, ki je med počitnicami v Kalabriji umrla v strahoviti eksploziji. Zdaj prihajajo nove podrobnosti iz Italije, kjer preiskovalci čakajo na rezultate ključnih strokovnih analiz, ki naj bi pokazale, kaj je povzročilo tragedijo. O napredku preiskave piše italijanski portal Calabria Diretta News (CDN).

Počitnice, ki bi morale biti čas brezskrbnosti in družinskih spominov, so se za slovensko družino iz Kotelj pri Ravnah na Koroškem spremenile v nepredstavljivo tragedijo. V eksploziji v nastanitvenem objektu Villa Mary v kraju Mileto v Kalabriji so umrli vsi trije člani družine, Izidor Jamnik, njegova žena Petra Kobolt in njuna 10-letna hčerka Ema.

Usodna eksplozija je odjeknila 25. avgusta zvečer, ko je bila družina v turističnem objektu na jugu Italije. Po prvih informacijah italijanskih in slovenskih medijev so preiskovalci kot eno od možnosti preverjali uhajanje plina oziroma težavo, povezano s plinsko jeklenko.

Po nesreči so se zdravniki več dni borili za njihova življenja. Izidor Jamnik je zaradi hudih opeklin umrl v specializiranem centru za zdravljenje opeklin v Palermu, pozneje je poškodbam podlegla tudi njegova žena Petra. Zadnje upanje je ostala mala Ema, ki so jo zdravili v Bariju, a je bila tudi zanjo tragedija prehuda.

Izidor Jamnik je umrl mnogo prezgodaj. FOTO: Aljaz Ursej FOTO:: Aljaz Ursej

Strokovnjaki iščejo odgovor, kaj se je zgodilo

Kot poroča CDN, preiskava zdaj vstopa v pomembno fazo. Izvedenci bodo morali s pomočjo sodnomedicinskih pregledov in tehničnih analiz ugotoviti natančne vzroke eksplozije ter okoliščine, v katerih je prišlo do tragedije.

Obdukcije treh žrtev so opravili ločeno v treh italijanskih mestih. Pregled telesa Izidorja Jamnika je bil opravljen v Palermu, Petre Kobolt v Cataniji, obdukcijo male Eme pa so izvedli v Bariju. Pri preiskavah so sodelovali tudi strokovni svetovalci, ki jih je imenovala lastnica nastanitvenega objekta.

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: Md Lučka

Pregledujejo tudi objekt Villa Mary

Villa Mary je še vedno pod sodnim zasegom, strokovnjaki gasilske službe, specializirani za preiskovanje požarov, pa so opravili podroben pregled objekta.

Preiskovalci želijo ugotoviti, kje se je vse skupaj začelo, katera snov je povzročila eksplozivno zmes in kaj je povzročilo njen vžig. Med hipotezami, ki jih preverjajo, je tudi uhajanje plina oziroma morebitna okvara, povezana s plinsko jeklenko.

Pomembno pa je, da italijanski preiskovalci tega za zdaj še niso potrdili kot vzrok tragedije. Gre za eno od možnosti, ki jo morajo potrditi ali izključiti tehnične in laboratorijske preiskave.

Počilo je v tej kuhinji. FOTO: Booking

Izvedenci imajo 90 dni časa

Po navedbah italijanskega portala imajo imenovani izvedenci 90 dni časa za pripravo zaključnih poročil. Tožilstvo v Vibo Valentii bo nato primerjalo rezultate vseh analiz in preverjalo, ali je mogoče ugotoviti morebitne odgovornosti za dogodek.

Lastnica B&B Villa Mary je vpisana med osumljene, kar je po poročanju italijanskega medija procesni ukrep, ki ji omogoča sodelovanje pri neponovljivih preiskovalnih dejanjih z lastnimi strokovnjaki.

Gre za posebno dokazno dejanje, ki se uporablja takrat, ko obstaja nevarnost, da se stanje pomembnih dokazov sčasoma spremeni in pregleda pozneje ne bi bilo mogoče ponoviti pod enakimi pogoji.

Zato lahko pri takšnem dejanju sodelujejo tudi izvedenci oseb, ki so vključene v kazenski postopek. Ti lahko spremljajo delo uradnih izvedencev in pripravijo lastne strokovne ugotovitve.

Medtem domača skupnost še vedno ostaja zavita v žalost. Tragedija je globoko prizadela tako Koroško kot tudi italijanski Mileto, kjer so se po nesreči poklonili spominu na družino, ki je v Kalabrijo prišla na oddih, a se domov ni nikoli vrnila.