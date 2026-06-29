Sedemletnik umrl zaradi debelosti, tehtal je 115 kilogramov! Ne boste verjeli, s čim sta ga starša hranila

Zakonca iz ameriške zvezne države Michigan se soočata z obtožbami umora in mučenja po smrti njunega sedemletnega sina Casperja. Deček je umrl zaradi odpovedi srca, ki jo je povzročila skrajna debelost, starša pa naj bi ga hranila izključno s prigrizki.

Eden najgrozljivejših primerov zanemarjanja

Štiridesetletni Damien O'Brien in njegova leto starejša soproga Jessica so po večmesečni preiskavi aretirali. Krajevni tožilec David Leyton je primer opisal kot enega najgrozljivejših primerov zanemarjanja v svoji 22-letni karieri.

Novembra lani je mati poklicala nujno medicinsko pomoč, ker deček ni mogel dihati. Reševalci so v družinski hiši, ki je bila do vrha napolnjena s smetmi, naleteli na grozljiv prizor. Sedemletni Casper je bil popolnoma nepokreten in privezan na improvizirano posteljo. Takrat je tehtal 115 kilogramov, kar je štirikrat več od povprečja za njegovo starost. Umrl je v bolnišnici nekaj ur pozneje, navaja MSN.

Obdukcija je potrdila, da je deček trpel za razširjeno kardiomiopatijo, hudo boleznijo srčne mišice. Patolog je poudaril, da sta ga starša hranila izključno s čipsom in pomfrijem, saj naj bi imel domnevno »težave s teksturo hrane«.

Preiskava je pokazala, da Casper nikoli ni hodil v šolo in da v sistemu nihče sploh ni vedel, da obstaja. Čeprav je imel oče stabilno zaposlitev in zdravstveno zavarovanje za vso družino, so dečka k zdravniku peljali le enkrat v življenju ter prezrli vsa napotila k specialistom.

V hiši so našli tudi njuno petletno hčer, ki je bila prav tako izjemno debela. Policisti so jo našli, kako gola in umazana teka po hiši. Deklico so staršem takoj odvzeli in jo predali socialni službi, zakoncema O'Brien pa v primeru, da ju spoznajo za kriva umora in mučenja, grozi dosmrtni zapor.