Na Hrvaškem je bil danes zjutraj v strelskem napadu ranjen znani podjetnik Robert Palić. V zagrebški četrti Dubrava, nedaleč od njegovega doma, ga je neznani napadalec ustrelil v noge in nato pobegnil. Policija je zavarovala kraj dogodka, opravlja ogled in intenzivno išče storilca. Streljanje se je zgodilo okoli 8.30 v Banatski ulici v Zagrebu. Po navedbah policije je bil moški ranjen s strelnim orožjem, na kraju pa so mu nudili zdravniško pomoč in ga nato odpeljali v bolnišnico. Po informacijah hrvaškega časnika Jutarnji list njegovo življenje ni ogroženo.

Zaradi policijske preiskave je promet po Banatski ulici začasno ustavljen. Okoliščine napada in motiv za zdaj še niso znani.

FOTO: Zeljko Lukunic/Pixsell

Na isto tarčo streljali že lani

Kot poroča Jutarnji list, gre za drugi napad na istega podjetnika v nekaj več kot letu dni. Palića so marca lani prav tako ustrelili v noge, ko se je odpravljal na kavo v lokal. Tudi takrat naj bi ga napadalec pričakal v zasedi in po streljanju pobegnil.

Po lanskem napadu so mu dodelili policijsko varovanje, na sodne obravnave pa je prihajal v spremstvu policistov v civilnih oblačilih. Tudi tokrat je bil tarča napada v bližini svojega doma, okoliščine pa so po doslej znanih informacijah precej podobne lanskim.

Leta na sodišču zaradi davčne utaje

Robert Palić in njegov sin Robert sta bila leta 2018 obtožena davčne utaje, povezane z uvozom luksuznih avtomobilov. Postopek je potekal na podlagi obtožnice hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK).

Ko je bil Palić marca lani prvič ustreljen, je sojenje trajalo že več kot pet let. Podjetnik je med postopkom zanikal krivdo, vendar se je 29. decembra lani odločil za sporazum s tožilstvom in priznanje krivde. Enako so storili tudi njegov sin in skoraj vsi drugi obtoženci v zadevi. Na podlagi dogovora je bil Palić obsojen na 11 mesecev zapora, kazen pa so mu nadomestili z delom v splošno korist. Izrekli so mu tudi denarno kazen v višini 150.000 evrov.

Policija nadaljuje preiskavo in išče napadalca. Preiskovalci bodo poskušali ugotoviti, kdo stoji za novim napadom in ali je ta kakor koli povezan z lanskim streljanjem, poroča Tportal.hr.