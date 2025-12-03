Serijski posiljevalec Dejan znova na prostosti, mesto v paniki (FOTO)

Novica iz Srbije je razburila tamkajšnjo javnost. Dejan Gojković, nekdanji vojaški policist in eden najnevarnejših beograjskih serijskih posiljevalcev, je po 12 letih zapora ponovno na prostosti, poroča Pink. Njegov dosje je precej obsežen. Med letoma 2010 in 2013 je na območju beograjske Mostarske zanke napadal ženske vseh starosti, tudi mladoletnice. Vedno je deloval enako: žrtve je presenetil, jim zagrozil z nožem in napadel. Policija ga je ujela šele po izjemno pogumni akciji policistk, ki so ga zvabile v zasedo.

Gojković je bil sprva obsojen na 18 let zapora zaradi štirih posilstev in treh poskusov posilstva, a mu je sodišče nato kazen znižalo na 12 let. Ko je ta kazen 26. novembra potekla, je bil izpuščen. Med prebivalci Beograda je zavladala panika. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da sistem po izpustu ne predvideva nadzora nad tako nevarnimi storilci. Prav zato so pravniki in nekdanji varnostni uradniki prepričani, da bi morala biti javnost o tem uradno obveščena oziroma opozorjena, saj statistika kaže, da je stopnja ponavljanja tovrstnih kaznivih dejanj izjemno visoka.