Šest let skrivnosti: družina dobila anonimno pismo, nato našli posmrtne ostanke pogrešane Marije

Skoraj šest let je bila usoda 29-letne Marije Kepić iz Aranđelovca v Srbiji zavita v skrivnost. Pogrešali so jo od 29. oktobra 2020, policija pa je za njo iskala z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Preobrat je prišel šele letos, ko je družina prejela anonimno pismo z lokacijo, kjer naj bi bilo njeno truplo. Tam so nato našli posmrtne ostanke.

Po novih informacijah naj bi Marija umrla približno v času, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Domnevno je bila takrat v stanovanju s svojim tedanjim partnerjem. Preiskovalci sumijo, da je umrla prav tam, partner pa naj po njeni smrti ne bi poklical ne reševalcev ne policije.

Telo naj bi zavil v odejo in odnesel

Po navedbah srbskih medijev, naj bi se moški ustrašil in njeno telo zavil v odejo. Nato naj bi ga odpeljal na težko dostopen teren v bližini jame Risovača. Vir, na katerega se sklicujejo srbski mediji, je ob tem povedal, da je bil prav on edini, ki je vedel, kaj se je zgodilo.

Marijino izginotje je bilo dolga leta popolna uganka. Policija v Kragujevcu jo je iskala skoraj šest let, pri tem pa so uporabljali službene pse, preverjali bazne postaje in sodelovali tudi s tujimi policijami. Kljub temu niso našli sledi, ki bi razkrila, kam je izginila.

Anonimno pismo je prineslo preobrat

Ključni premik v primeru se je zgodil maja, ko je družina prejela anonimno pismo. V njem naj bi bila navedena lokacija posmrtnih ostankov. Policija jih je nato tam tudi našla. Na kosteh po prvih ugotovitvah niso zaznali zlomov ali drugih sledi, ki bi kazale na nasilno smrt. Posmrtne ostanke so zato poslali na dodatne preiskave, s katerimi bodo skušali ugotoviti natančen vzrok smrti.